La collaboration One-Punch Man fait son grand retour dans Overwatch 2

Préparez-vous à endosser le costume des plus féroces héros et héroïnes d’anime avec le retour de la collaboration One-Punch Man x Overwatch 2 du 16 au 29 octobre. De nouvelles têtes rejoignent les modèles déjà populaires et d’incroyables récompenses sont à gagner pour l’arrivée de la troisième saison de l’anime, alors formez votre équipe et jouez des poings pour remporter la victoire !

Deux nouvelles recrues sont au cœur de cette seconde édition de la collaboration, mêlant le style d’Overwatch 2 et l’énergie débordante de One-Punch Man.



Wuyang enfile le costume de Garoh , le chasseur de héros partageant le côté rebelle de Wuyang. Grâce au style spectral et chaotique de Garoh, ce modèle ajoute une touche énigmatique à l’élégance aquatique de Wuyang.



, le chasseur de héros partageant le côté rebelle de Wuyang. Grâce au style spectral et chaotique de Garoh, ce modèle ajoute une touche énigmatique à l’élégance aquatique de Wuyang. Pendant ce temps, Ashe se transforme en Blizzard infernal (avec un B.O.B. encore plus stylé). Son aura d’assurance et d’autorité impose le respect à son équipe comme à ses adversaires. L’impressionnante meneuse du groupe Blizzard trouve écho en Ashe, dont la présence calme et autoritaire règne sur le champ de bataille.

Les personnages de la première édition sont évidemment eux aussi de retour !



Doomfist en tant que Saitama . La cape. Les gants. Le poing. Inutile d’en dire plus.



. La cape. Les gants. Le poing. Inutile d’en dire plus. Genji incarne la recherche incessante de la force et de la précision du ninja en tant que Genos .



. Kiriko mêle la magie de la renarde avec le panache de la télékinésie en tant que Tornade tragique .



. Soldat : 76 incarne la justice à deux roues avec un courage infaillible en tant que Roulettes Rider.



Chaque modèle de la collaboration a été créé avec soin afin de refléter la personnalité et les détails uniques de nos inspirations à travers ces deux éditions. La puissance abrupte et comique de Saitama, la précision de Genos, et désormais la grâce télékinésique du Blizzard infernal et les tendances dangereuses de Garoh sont toutes intégrées à l’esthétique stylisée d’Overwatch. Nous avons des héros, des héroïnes et des méchants, et nous explorons la fine limite qui les sépare au travers de créations audacieuses et expressives.

Alors, si vous avez raté les modèles de la première collaboration ou souhaitez ajouter les nouveaux à votre collection, c’est votre chance de réunir le groupe en entier !

Donnez le coup de grâce aux défis

Équipez-vous et mettez-y un coup : la justice ne se fait pas toute seule et ces récompenses ne vont pas vous tomber dans la main comme par magie ! Relevez les défis de l’évènement en jeu pour obtenir le modèle Soldat : 76 Roulettes Rider, 15 000 EXP de passe de combat et une sélection d’objets ornementaux de la collaboration héroïque pour compléter votre collection. Mais faites vite, ces vaillantes récompenses disparaîtront en même temps que la collaboration dans le soleil couchant.

Ensemble, frappez un grand coup

Overwatch a toujours été là où l’inattendu et l’impossible pouvaient s’épanouir. Là où des croisés armés de marteaux à réaction et des pilotes voyageant dans le temps s’allient pour changer le monde. Overwatch comme One-Punch Man s’épanouissent dans le bizarre et le merveilleux, et c’est exactement ce qui donne du sens à cette collaboration. C’est une rencontre amusante où le courage, l’absurdité, l’héroïsme et même la méchanceté ont une place. Levez les poings du 16 au 29 octobre !