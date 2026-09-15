Des disquettes, de la danse et des chevaliers survoltés : Chivalware s’offre une nouvelle démo jouable sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le développeur Regal Pigeon Games annonce l’arrivée de la toute nouvelle démo jouable pour Chivalware, le roguelite hypnotique qui mélange combats en temps réel, déplacements rapides sur une grille et assemblage de tuiles dans une chorégraphie guerrière continue et frénétique. Plongez dès maintenant dans la nouvelle démo jouable si vous souhaitez goûter à ce savoureux mélange des genres. La première dose est toujours gratuite !

Cette version d’essai ouvre l’accès à trois des cinq personnages jouables : le Disk Knight, le Tank Knight et le Jester Knight. En outre, plus de la moitié des 80 disquettes contenant les armes sont disponibles, en plus d’une bonne partie des quelques 150+ améliorations. Deux des quatre biomes du jeu sont également présents dans la démo, ainsi que différents défis pour mettre vos talents à l’épreuve.

Vous êtes un Disk Knight. Dans cet univers cyber-médiéval, cela ne fait même pas de vous le plus excentrique des zigs qui trainent dans le coin. Le royaume a tout de même besoin de vous pour terrasser son roi, rendu fou par le pouvoir et l’isolement. Alors que vous vous frayez un chemin vers le château, des événements étranges laissent présager que quelque chose de plus complexe se joue en coulisses…

Sur le champ de bataille, il vous faut assembler habilement des tuiles par groupes de trois pour gagner de nouvelles armes permettant d’anéantir vos adversaires, mais aussi esquiver les attaques sur un champ de bataille en forme de grille. Le tout, en temps réel.

Vous débloquez de nouveaux objets de manière permanente, ainsi que des armes et des Disk Knights pour diversifier votre style de jeu. Non, cette grande quête pour renverser un roi tombé dans la folie ne sera pas de tout repos.

Faites correspondre les tuiles, chargez vos pouvoirs et ne vous faites pas toucher : comme le veut l’adage, Chivalware est facile à prendre en main, mais (vraiment) difficile à maîtriser. Chivalware n’est pas simplement un hommage à l’un des genres les plus appréciés de l’histoire du jeu vidéo. Il entend le faire évoluer avec de nouvelles idées de gameplay qui tiendront en haleine même les stratèges les plus chevronnés.