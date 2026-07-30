L’édition Deluxe de Docked arrive le 22 octobre

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Les joueurs faisant l’acquisition de ​ l’Édition Deluxe recevront un chariot élévateur, un grappin magnétique, la version Premium du Tracteur de terminal et un accès à de nouvelles missions ainsi qu’au Season Pass, donnant accès aux premières extensions du jeu prévues pour 2026, dont l’extension New Horizon, qui inclut les DLC 1 et DLC 2.

Reconstruisez Port Wake après le passage d’un ouragan dévastateur et redonnez à l’un des plus importants ports de la région sa splendeur d’antan. Accomplissez des contrats, débloquez de nouveaux engins et développez vos infrastructures en prenant en charge des opérations portuaires toujours plus complexes.

Les joueurs peuvent découvrir le jeu de deux façons distinctes. En mode Campagne, prenez le contrôle d’une flotte authentique d’engins portuaires lourds, comprenant des grues mer-terre, des ponts-portiques sur pneus en caoutchouc, des tracteurs portuaires, des chariots porte-conteneurs et des chariots cavaliers, tous avec une conduite et une physique propres. En mode Jeu libre, explorez le port sans les contraintes des missions et profitez du déchargement de navires et de trains à votre propre rythme.

Caractéristiques principales du jeu