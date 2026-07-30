L’édition Deluxe de Docked arrive le 22 octobre

Les joueurs faisant l’acquisition de l’Édition Deluxe recevront un chariot élévateur, un grappin magnétique, la version Premium du Tracteur de terminal et un accès à de nouvelles missions ainsi qu’au Season Pass, donnant accès aux premières extensions du jeu prévues pour 2026, dont l’extension New Horizon, qui inclut les DLC 1 et DLC 2.
Reconstruisez Port Wake après le passage d’un ouragan dévastateur et redonnez à l’un des plus importants ports de la région sa splendeur d’antan. Accomplissez des contrats, débloquez de nouveaux engins et développez vos infrastructures en prenant en charge des opérations portuaires toujours plus complexes.
Les joueurs peuvent découvrir le jeu de deux façons distinctes. En mode Campagne, prenez le contrôle d’une flotte authentique d’engins portuaires lourds, comprenant des grues mer-terre, des ponts-portiques sur pneus en caoutchouc, des tracteurs portuaires, des chariots porte-conteneurs et des chariots cavaliers, tous avec une conduite et une physique propres. En mode Jeu libre, explorez le port sans les contraintes des missions et profitez du déchargement de navires et de trains à votre propre rythme.
Caractéristiques principales du jeu
- Conduisez de puissants engins : Des grues portiques colossales aux tracteurs lourds et robustes, prenez le contrôle d’une flotte de machines puissantes conçues spécialement pour honorer vos contrats. Serrez soigneusement les cordes pour repositionner les matières premières et optimiser la répartition du poids sur les remorques à plateau. Manœuvrez avec précision des cargaisons délicates dans des espaces étroits avec peu de marge d’erreur. Créé en privilégiant la taille, l’échelle et la maniabilité réalistes, découvrez par vous-même ce que signifie travailler sur un quai.
- L’appel de «Port Wake» : La précision des véhicules est essentielle à vos efforts de reconstruction. Signez de nouveaux contrats pour accumuler des ressources, puis effectuez des transports de marchandises hautement prioritaires pour respecter vos engagements. Lorsque l’usure commence à ralentir votre équipement, effectuez des réparations pour que les opérations continuent. Dans Docked, chaque mission est une pièce essentielle du puzzle de votre quotidien.
- Mode Jeu libre : Acceptez des contrats depuis la tablette de plan de chargement, chargez et déchargez des porte-conteneurs, transférez des cargaisons de la mer au quai ou à bord d’un train, changez la météo et l’heure de la journée, tout ça sans les contraintes de la campagne.