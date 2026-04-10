Proton VPN devient le VPN le plus étendu au monde avec 145 pays couverts

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le service suisse dépasse NordVPN et accélère son expansion mondiale, notamment dans les régions touchées par la censure internet.

Dans un contexte mondial marqué par la montée des restrictions numériques, Proton VPN intensifie sa stratégie d’expansion internationale. L’entreprise helvétique, déjà reconnue pour son engagement en faveur de la confidentialité en ligne, s’impose désormais comme le réseau VPN le plus étendu au monde, avec une présence revendiquée dans 145 pays, surpassant ainsi NordVPN et sa couverture de 135 territoires.

Une expansion mondiale accélérée

Au cours des derniers mois, Proton VPN a considérablement renforcé son infrastructure globale. Depuis octobre 2025, pas moins de 19 nouveaux pays ont été intégrés, dont seize ajoutés en l’espace de quelques semaines seulement. Résultat : le service totalise désormais plus de 19 700 serveurs répartis à travers le globe.

Cette croissance rapide illustre une volonté claire : consolider sa position sur le marché des VPN internationaux tout en améliorant la qualité de connexion et la disponibilité pour ses utilisateurs.

Un déploiement stratégique dans les zones peu couvertes

Contrairement à de nombreux concurrents qui privilégient les marchés déjà saturés, Proton VPN mise sur une expansion ciblée dans des régions historiquement sous-représentées, notamment en Afrique et en Asie.

Ainsi, des pays rarement desservis par les fournisseurs de VPN — tels que le Cameroun, la République démocratique du Congo ou encore le Kirghizistan — figurent désormais parmi les nouvelles zones couvertes. À cette liste s’ajoutent également des territoires comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Gabon, le Nicaragua, la Palestine ou le Soudan du Sud.

Ce choix stratégique renforce l’accessibilité des services VPN dans des régions où la connectivité sécurisée demeure un enjeu majeur.

La diversité géographique, un atout clé pour les utilisateurs

Dans l’univers des réseaux privés virtuels, l’étendue géographique constitue un avantage déterminant. Une couverture élargie permet non seulement de contourner les restrictions géographiques, mais aussi d’optimiser les performances grâce à la proximité des serveurs.

Pour les internautes confrontés à la censure ou à des limitations d’accès, la possibilité de se connecter à un serveur local sécurisé représente bien plus qu’un simple confort : elle devient un véritable levier d’accès à l’information.

Un outil au service de la liberté numérique

La pertinence de cette stratégie s’est illustrée lors de récents épisodes de blocage internet. À la suite de restrictions imposées par certains gouvernements — notamment au Gabon en 2026 ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2025 — l’utilisation de Proton VPN Free a connu une hausse significative.

Cette version gratuite, conçue pour les situations critiques, s’inscrit dans une démarche assumée de défense de la liberté d’expression en ligne. Comme l’a souligné David Peterson, dirigeant du groupe, l’objectif est de « garantir un accès libre et sécurisé à Internet, partout où il est menacé ».

Une infrastructure en constante évolution

En parallèle de son expansion géographique, Proton VPN continue de renforcer ses capacités techniques. L’entreprise a récemment augmenté sa capacité serveur dans plusieurs régions stratégiques et ouvert de nouveaux points de connexion dans des villes clés telles que Casablanca, Glasgow ou Houston.

À travers cette politique ambitieuse, Proton VPN affirme sa volonté de proposer un service VPN performant, accessible et résolument tourné vers la protection des libertés numériques.

Vers un VPN global et engagé

En conjuguant innovation technologique et engagement éthique, Proton VPN redéfinit les standards du marché des VPN. Son expansion rapide, couplée à une stratégie centrée sur les zones sensibles, en fait un acteur incontournable pour tous ceux qui souhaitent sécuriser leur navigation et contourner la censure en ligne.

À l’heure où l’accès à Internet devient un enjeu géopolitique majeur, cette approche pourrait bien s’imposer comme un modèle pour l’ensemble de l’industrie.