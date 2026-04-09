L’évènement Règne du Slayer est disponible dans Diablo Immortal

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Du 16 avril au 13 mai, l’évènement Règne du Slayer transformera Sanctuaire et proposera un gameplay, des adversaires, des objets cosmétiques et des systèmes de progression inspirés de DOOM, directement issus de l’époque « Dark Ages » de ce jeu de tir légendaire.

Au cœur de cette collaboration figurent les fonctionnalités ci-dessous.

Le Fléau du Slayer, une réinterprétation du mode Fléau des survivants de Diablo Immortal, dans le style agressif et dynamique caractéristique de DOOM. Les personnages disposent de compétences inspirées du Slayer et d’armes emblématiques, notamment le Bouclier-tronçonneuse, la Sépulcrale et le Super Shotgun, pensées pour récompenser les stratégies offensives acharnées et l’utilisation de techniques de contrôle.

Les adversaires de DOOM envahissent Sanctuaire. Des diablotins parcourent le champ de bataille et l’imposant Cyberdémon fait office de boss final de l’évènement, qui a été repensé pour s’intégrer au monde fantastique et sombre de Diablo Immortal.

Le Creuset, une nouvelle gemme légendaire inspirée de l’univers de DOOM. Cette gemme permet d’infliger des effets dévastateurs et d’accumuler des bonus de dégâts, traduisant ainsi la fureur implacable du Slayer au sein des systèmes de progression de Diablo Immortal.

Des objets cosmétiques et à collectionner : obtenez des modèles d’armes inspirés de DOOM et forgés à l’énergie Argent, l’armure Praetor emblématique du Slayer, ainsi que de nouveaux familiers, dont le Cacodémon et la monture Serrat.



Alliant la brutalité industrielle de DOOM à l’horreur gothique de Diablo, la collaboration entre Diablo Immortal et DOOM redéfinit la brutalité en fusionnant deux univers infernaux en un seul !