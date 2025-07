Puissant, culte, individuel: le show-car ID.3 GTX FIRE+ICE entre en production de série

Partager Facebook

À peine un an après la première mondiale du show-car, Volkswagen présente l’édition spéciale limitée de l’ID.3 GTX FIRE+ICE: avec un moteur extrêmement dynamique, une peinture exclusive et de nombreux éléments phares de design. Ce modèle a été développé en collaboration avec la marque de vêtements de sport haute performance BOGNER FIRE+ICE, qui fait partie de l’entreprise munichoise de mode sportive de luxe BOGNER, tout comme la légendaire Golf II Fire and Ice, qui a connu un succès inattendu dans les années 90 et est devenue culte auprès des fans. En hommage à l’année de naissance du modèle d’origine, seuls 1990 exemplaires de l’ID.3 GTX FIRE+ICE sont disponibles à la commande. En Suisse, les prix commencent à partir de CHF 53’200.–.

Martin Sander, directeur des ventes, du marketing et de l’après-vente chez Volkswagen, déclare: «Le show-car de l’an dernier a rencontré un écho retentissant. De nombreux fans de Volkswagen ont souhaité que nous produisions la voiture en série. Et c’est avec grand plaisir que nous avons répondu à cette demande. L’ID.3 GTX FIRE+ICE montre à quel point notre modèle sportif haut de gamme peut susciter l’émotion, tout en transposant une partie de l’histoire de Volkswagen dans l’avenir électrique.» Volkswagen avait présenté le show-car en 2024 lors de la rencontre ID. à Locarno.

Moteurs puissants, grande batterie et puissance de charge élevée. L’ID.3 GTX FIRE+ICE est disponible en Suisse avec une puissance de 240 kW (326 ch). Le moteur électrique développe un couple maximal de 545 Nm et passe de 0 à 100 km en 5,7 secondes. Le modèle spécial n’est bridé électroniquement qu’à 200 km/h. En outre, le châssis Sport DCC est déjà de série. L’énergie électrique est fournie par une batterie lithium-ion de 79 kWh (nets) qui peut être rechargée jusqu’à 185 kW sur des bornes de recharge rapide CC (courant continu). Avec cette puissance, la batterie est rechargée de 10 à 80% en 26 minutes environ. L’autonomie WLTP combinée peut atteindre 591 km.

Design extérieur personnalisé. L’ID.3 GTX FIRE+ICE séduit avant tout grâce à sa peinture en Ultra Violet métallisé, clin d’œil à la légendaire version d’origine, qui était disponible dans une teinte similaire. La baguette de cadre de toit apporte une touche de sportivité supplémentaire avec la peinture anodisée «Flaming Red». Le montant C est orné d’un film transparent mat avec le motif géométrique FIRE+ICE. De plus, le becquet de toit arbore le logo Fire and Ice des années 1990. Autre particularité: les jantes «Locarno» de 20 pouces qui soulignent également l’apparence dynamique grâce à une peinture anodisée en Ultra Violet métallisé avec finition brillante et cache-moyeux rouge GTX. Les feux arrière LED de dernière génération ont été teintés spécialement pour le modèle spécial. Les projections lumineuses à l’ouverture des portes, qui affichent un graphisme «Fire» côté conducteur et «Ice» côté passager au sol, sont particulièrement originales.

Des détails surprenants à l’intérieur. L’habitacle se décline en deux couleurs. Alors que la couleur contrastée «On Fire Red» prédomine sur les sièges et les coutures du côté conducteur et du siège situé derrière, les sièges et l’intérieur du côté passager avant sont marqués par des éléments de design en «Keep Cool Blue» («Ice»). Le volant, le tableau de bord, les garnitures de portes et les tapis de sol ont également été personnalisés avec des coutures colorées et des logos. Inspirés des collections BOGNER FIRE+ICE, les sièges sont matelassés comme des doudounes et ornés au centre d’une fermeture à glissière suggérée ainsi que du du logo FIRE+ICE.

Collaboration étroite avec BOGNER. Comme pour la Golf 2 Fire and Ice et le show-car de l’ID.3 GTX, les designers de Volkswagen et de BOGNER ont coopéré. Daniel Hiendlmeier, Managing Director et Chief Brand Officer de BOGNER, déclare: «La reprise de la coopération entre Volkswagen et BOGNER FIRE+ICE après plus de 30 ans et la mise en œuvre du nouveau modèle de série constituent pour nous une étape importante. Ce qui n’était au départ qu’une idée de design spontanée dans le cadre du show-car de l’an dernier s’est transformé en un véhicule prêt à être commercialisé, qui séduit à la fois les fans de l’emblématique Golf II Fire and Ice et une nouvelle génération. Un signe clair de la pertinence du lien entre la mode et la mobilité.»

Équipement de série complet. L’ID.3 GTX FIRE+ICE dispose de série de nombreuses fonctionnalités regroupées dans différents packs:

«Pack Intérieur Plus» incluant sièges sport haut de gamme avec fonction massage électrique, affichage tête haute en réalité augmentée et système audio Harman Kardon

«Pack confort» comprenant notamment la climatisation Climatronic bizone et un système de navigation

«Pack Assistance» comprenant notamment le Park Assist Plus, la caméra de recul, le Keyless Access et le régulateur de vitesse électronique ACC

Par ailleurs, un châssis sport est déjà inclus

La version de 240 kW (326 ch) est également équipée de la régulation adaptative du châssis DCC Sport.

Retour sur les années 1990. Avec le modèle spécial «Fire and Ice», Volkswagen présentait en 1990 une version exclusive de la Golf de deuxième génération, à la fois sportive et confortable. Son design avait été conçu en collaboration avec l’entrepreneur, créateur de mode et réalisateur Willy Bogner. Avec son look extravagant – peinture violet foncé effet nacré, jantes en alliage léger, becquet avant et carrosserie élargie – et sa motorisation puissante allant de 90 à 160 ch, la Golf Fire and Ice, en particulier dans sa version GTI, est rapidement devenue une rareté convoitée. Elle a connu un succès surprenant. Au total, 16’700 exemplaires ont été vendus, alors que seulement 10’000 étaient initialement prévus.