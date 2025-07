Partager Facebook

Subaru Europe a annoncé le lancement en Europe de trois nouveaux modèles électriques :

Subaru Solterra

Subaru Uncharted

Subaru E-Outback

Ces trois véhicules seront lancés – à côté des modèles BOXER actuels de Subaru – comme alternatives aux véhicules thermiques (Impreza, Crosstrek et Forester). Ils sont basés sur la nouvelle e-Subaru Global Platform et offrent plus de puissance, une plus grande autonomie, une recharge plus rapide et un engagement renouvelé au sens de la devise de Subaru „Enjoyment and Peace of Mind“.

La nouvelle e-Subaru Global Platform offre des avantages considérables et répond ainsi aux attentes de nouveaux acheteurs.

La légendaire transmission intégrale symétrique (AWD) de Subaru a été repensée pour l’ère des véhicules électriques et offre désormais une sécurité supérieure, plus de couple, une précision accrue en conduite sur route et une capacité tout-terrain améliorée.

Un nouveau système AWD contrôlé par logiciel ajuste de manière intuitive la répartition du couple entre les axes avant et arrière, assurant ainsi une meilleure tenue de route et une adhérence optimale dans toutes les conditions, notamment sur la neige et la glace.

Basés sur la plateforme emblématique AWD de Subaru, les ingénieurs ont développé deux versions à traction avant disponibles dans l’un des nouveaux modèles. Cela vise à répondre aux attentes des nouveaux clients qui privilégient l’autonomie et l’accessibilité, tout en conservant les valeurs fondamentales de Subaru : sécurité, fiabilité et plaisir de conduite.

Cinquante ans d’expérience dans le développement de véhicules à centre de gravité bas – allant de l’aérospatiale aux voitures particulières à transmission intégrale symétrique – ont permis aux ingénieurs de tirer parti des avantages de la technologie EV en termes de stabilité, de maniabilité et de performance de freinage.

Les trois modèles disposent de batteries plus grandes, de moteurs plus puissants, d’une autonomie accrue, d’une recharge plus rapide et d’une capacité de remorquage plus élevée.

SUBARU SOLTERRA

Trois ans après ses premiers pas en tant que premier SUV électrique de Subaru – sur la route, en tout-terrain et sur la piste en tant que premier Safety Car entièrement électrique dans la WorldSBK (Championnat du Monde de Superbike) – la Solterra revient, nettement améliorée et plus mûre que jamais.

Les améliorations les plus importantes comprennent :

Amélioration des performances: Les deux moteurs électriques développent désormais 338 ch. De 0 à 100 km/h en 5,1 secondes.

Autonomie étendue : Des améliorations au niveau de l’efficacité et une batterie plus grande de 73,1 kWh augmentent l’autonomie à plus de 500 km.

Recharge plus rapide : 10 à 80 % en seulement 30 minutes, même à -10 °C, grâce à la pré-conditionnement.

Recharge plus rapide : Option de chargeur AC embarqué de 22 kW.

Capacité de remorquage accrue : désormais 1 500 kg (contre 750 kg pour le modèle précédent).

Design rafraîchi : design frontal plus élégant, intérieur redessiné, écran d’infodivertissement moderne de

14 pouces et support supplémentaire pour la reconnaissance de différents terrains via caméra.

SUBARU UNCHARTED

En plus de la Solterra, la Subaru Uncharted sera lancée au printemps, le premier SUV compact entièrement électrique de la marque. L’Uncharted s’adresse aussi bien aux amateurs d’activités en plein air qu’aux passionnés de performance, en combinant robustesse et agilité.

Options de modèles :

Modèle à transmission intégrale à deux moteurs : batterie de 77 kWh (brut), 338 ch, autonomie de 470 km, capacité de remorquage de 1 500 kg, 0 à 100 km/h en 5,0 secondes.

Modèle à traction avant à grande autonomie : batterie de 77 kWh (brut), moteur unique, autonomie

de 585 km*.

Modèle d'entrée de gamme à traction avant : moteur unique, batterie de 57,7 kWh (brut), autonomie

de 445 km*.

de 445 km* . Chargeur embarqué de 22 kW en série sur toutes les versions.

Recharge de 10 à 80 % en 30 minutes, même à -10 °C, grâce au pré-conditionnement.

Design et caractéristiques :

– Style fonctionnel.

– Volant ergonomique, deux stations de charge sans fil (Qi) pour téléphone, palettes de

changement de vitesse, écran d’infodivertissement de 14 pouces.

– Rayon de braquage de 5,5 mètres.

– Garde au sol de 210 mm, X-MODE, suspension et direction optimisées par Subaru.

SUBARU E-OUTBACK

Sur la base de l’héritage de 30 ans du pionnier original du Crossover Subaru, l’E-Outback redéfinit le modèle phare de Subaru pour la génération électrique.



Conçu pour l’aventure, ajusté pour la confiance :

Performance : Batterie de 74,7 kWh, 375 PS, de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes, autonomie 585 km.

Comportement de conduite : Transmission intégrale symétrique, garde au sol de 210 mm, X-MODE, capacité de remorquage de 1 500 kg.

Sécurité : Inclut la fonction de freinage d’urgence et d’autres fonctionnalités basées sur le système d’assistance à la conduite EyeSight.

Spacieux : Plus long que la Solterra, avec un coffre plus grand.

Design : Esthétique robuste, essuie-glace arrière, barres de toit, jantes en alliage léger de 18 et 20 pouces.

Le nom « Outback », une appellation emblématique de Subaru, a été repris pour le nouveau véhicule électrique (BEV) qui sera lancé sur le marché européen. L’E-Outback combine tout ce que les conducteurs apprécient dans son moteur éprouvé 2,5 litres BOXER – polyvalence, performance et fiabilité – avec une puissance électrique impressionnante et une technologie avancée.

Avec ces trois nouveaux modèles dans sa gamme actuelle, Subaru souhaite tenir sa promesse de plaisir de conduite et de sécurité pour les passionnés d’automobiles et les aventuriers, afin qu’ils puissent continuer à faire ce qu’ils aiment.

Dates de lancement :