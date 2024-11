Railroads Online quitte son accès anticipé le 5 décembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En octobre 2021, l’équipe de développeurs dirigée par Stefan Kelnberger a lancé Railroads Online en accès anticipé sur Steam. Une importante base de joueurs et communauté se sont rapidement développées au cours du premier mois et des premières années. Railroads Online a ajouté plus de 20 locomotives et 30 wagons, ainsi que 21 types de marchandises pendant sa phase d’accès anticipé. Avec les trois nouvelles cartes, Lake Valley, Aurora Falls et Mesa Plains, de nouveaux environnements ont été ajoutés, ainsi que plus de 120 équipements, plusieurs types de voies, de nouvelles industries et de nouvelles chaînes de production. Le didacticiel et le wiki du jeu ont permis à de nombreux joueurs de se familiariser avec le jeu.

Railroads Online sortira en version numérique le 5 décembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 39,99 €. Le jeu sera disponible sur PC en version complète au prix de 34,99 €. Le DLC Pioneer sera disponible séparément sur toutes les plateformes au prix de 2,99 €. Les joueurs qui possèdent déjà l’accès anticipé du jeu sur Steam recevront le DLC Pionnier gratuitement.

Le 27 février 2025, Railroads Online – Pioneer Edition sortira sur PlayStation 5 dans une sélection de pays. La version physique exclusive de l’édition Pioneer contiendra le jeu de base ainsi que le DLC Pioneer et coûtera 39,99 €.