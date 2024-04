Razer dévoile la manette gaming ultime pour les iPhone 15, smartphones Android et iPad Mini

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le nouvel accessoire de référence dans l’industrie du jeu mobile. La Kishi Ultra est une manette de jeu USB-C compatible avec les smartphones Android, les iPhone 15 et l’iPad Mini. Sa précision digne d’une manette de console et ses retours haptiques immersifs marquent un véritable changement de paradigme pour le jeu mobile. Une attention toute particulière a été apportée aux détails. Ergonomie parfaite, retours haptiques précis, intégration de Razer Chroma RGB : l’expérience de jeu est sans compromis.

Une nouvelle ère pour le jeu mobile

Entre ses fonctionnalités de pointe, sa polyvalence et sa mobilité, la Razer Kishi Ultra marque le début d’une nouvelle ère pour le jeu mobile. Elle a été pensée pour offrir une expérience similaire à celle qu’un joueur peut avoir avec sa console de salon. Que ce soit sur iPhone 15, iPad Mini ou encore les tablettes Android dotées d’un écran de 8 pouces, la Kishi Ultra est taillée pour des sessions gaming de haut niveau.

Des commandes de haute volée et une toute nouvelle ergonomie

Entre ses poignées plus profondes et la nouvelle disposition de ses touches, la Kishi Ultra offre une ergonomie repensée pour une prise en main semblable aux manettes primées de Razer à destination des consoles. Ce design novateur permet non seulement aux joueurs chevronnés sur consoles ou PC de profiter de leurs jeux sur mobile, mais il sublime également l’expérience de jeu avec des appareils tel que l’iPad Mini. La tablette évolue alors en véritable console portable dotée d’un large écran. De surcroît, il est également possible d’utiliser la Kishi Ultra pour jouer sur PC en la reliant à son ordinateur.

Des fonctionnalités taillées pour la performance

Tirant profit de 15 ans d’expertise dans la création de manettes taillées pour les joueurs compétitifs sur console, la Kishi Ultra intègre :

Une croix directionnelle à 8 directions exclusive et des boutons ABXY méca-tactiles pour une réactivité sans pareille et un confort d’utilisation optimal.

Des gâchettes analogiques élargies, équipées de capteurs à effet Hall pour une précision sans faille.

Des sticks élargis intégrant des anneaux antifriction à leurs bases et revêtus d’un grip TPSiV pour une meilleure durabilité.

Des boutons L4/R4 multifonctions et programmables pour des commandes personnalisées.

Une compatibilité étendue pour des sessions de jeu sans interruption

Avec la Kishi Ultra, l’expérience de jeu s’étend au-delà du mobile :

Compatible PC et iPad Mini : plus polyvalente que jamais, la Kishi Ultra peut se connecter sur ordinateur et iPad via son port USB-C. Elle propose une expérience immersive complète sur l’ensemble des supports grâce à ses retours haptiques et sa prise jack de 3,5 mm. Plus qu’une simple manette pour smartphone, la Kishi Ultra est une plateforme de jeu riche en fonctionnalités et compatible avec une large gamme d’appareils.

plus polyvalente que jamais, la Kishi Ultra peut se connecter sur ordinateur et iPad via son port USB-C. Elle propose une expérience immersive complète sur l’ensemble des supports grâce à ses retours haptiques et sa prise jack de 3,5 mm. Plus qu’une simple manette pour smartphone, la Kishi Ultra est une plateforme de jeu riche en fonctionnalités et compatible avec une large gamme d’appareils. Compatible avec la plupart des coques de smartphone : le port USB-C est logé dans un design innovant, plus profond, afin de garantir une compatibilité étendue avec la plupart des coques de protection pour smartphone, dont celles à destination des modèles les plus larges d’Apple. Les utilisateurs pourront ainsi lancer leur partie sans avoir à retirer au préalable la protection de leur smartphone.

Une expérience propulsée par Razer Nexus et Chroma RGB

La manette est également compatible avec l’application Razer Nexus . Disponible gratuitement et sans abonnement additionnel, elle donne accès à un catalogue regroupant des milliers de jeux compatibles avec la manette, sur iOS comme Android. L’application permet aux joueurs de lancer leurs jeux, personnaliser leurs touches ou encore de lancer et de partager leurs sessions de streaming en toute simplicité. De son côté, le mode Virtual Controller est de retour sur Android. Il permet à la Kishi Ultra d’étendre sa compatibilité avec de nombreux jeux incontournables, dont certains sont uniquement jouables via l’écran tactile.

À cela s’ajoute les éclairages dynamiques de Razer Chroma RGB, qui permettront aux joueurs de profiter d’expériences de jeu immersives, même en déplacement.

Toujours au cœur de l’action avec les retours haptiques Razer Sensa HD

La Kishi Ultra est le tout premier accessoire gaming de la marque, équipé des retours haptiques Razer™ Sensa HD1, à être commercialisé. Associés à Razer Chroma RGB, ils offrent une immersion multisensorielle incomparable en jeu, plus détaillée et plus nuancée qu’avec des vibrations traditionnelles. Cela est rendu possible grâce à des retours haptiques haute définition à large bande, dont le brevet a été déposé. Un actionneur haptique, logé dans chaque poignée, assure une expérience haptique multidirectionnelle et immersive, supérieure à celle des manettes traditionnelles.

Grâce au kit de développement logiciel Interhaptics (SDK), les développeurs peuvent créer des expériences haptiques sur mesure pour leurs jeux et mises à jour à venir. De leur côté, les jeux d’ores et déjà disponibles sur PC et Android profitent de nouvelles possibilités grâce à la technologie audio-to-haptics. La synergie entre Razer Sensa HD et Chroma RGB va établir de nouveaux standards en termes d’immersion sur mobile.

Voici la Razer Kishi V2 USB-C

En parallèle de l’annonce de la Kishi Ultra, la marque présente également l’évolution de sa Kishi V2, la Razer Kishi V2 USB-C . Conçue pour les iPhone 15 et les smartphones Android, la Kishi V2 USB-C permet également de jouer sur PC et iPad une fois branchée. En faisant peau neuve, cette nouvelle Kishi propose de nombreuses évolutions, telles que des boutons à micro-switch, des gâchettes analogiques et des touches programmables. La manette assure une faible latence pour un gameplay réactif et une charge passthrough.

Pour plus d’informations sur la Kishi V2 USB-C, rendez-vous sur Razer.com .

Razer Kishi Ultra

$149.99USD / 169.99€ MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 18 avril 2024.

Razer Kishi V2 USB-C

$99.99USD / 119.99€ MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 18 avril 2024.