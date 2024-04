F1 24 présente ses principales nouveautés

Partager Facebook

Lancé plus tôt que les années précédentes, le jeu est prévu pour ​ le 31 mai sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC, via EA App, Epic Games Store et Steam. Les joueurs se sentiront au cœur de l’action grâce à la précision des commandes, offerte par le nouveau Système de Conduite Dynamique d’EA SPORTS. Pour la première fois, le mode Carrière, le préféré des fans, permet aux joueurs d’incarner l’un des 20 pilotes de la saison 2024 de F1 et d’écrire leur histoire, avec encore plus de moyens de se connecter à la ​ Formula 1 et F2.

Développé en étroite collaboration avec Max Verstappen, actuel champion du monde et star de la jaquette de l’Édition Champions, le nouveau Système de Conduite Dynamique d’EA SPORTS redéfinit les sensations de conduite pour des performances réalistes et prévisibles sur toutes les roues et tous les patins. La toute nouvelle physique de suspension, le modèle de pneu amélioré, la simulation aérodynamique avancée et les nouvelles options de configuration du moteur et de la voiture améliorent l’expérience de conduite. Le virage, la résistance au roulement, la pression de freinage, la température ambiante de la piste et les conditions variables permettent aux conducteurs un ressenti immédiat afin d’optimiser leurs performances sur la piste.

Les améliorations apportées aux circuits et à leurs abords enrichissent l’expérience de course, notamment à Silverstone, qui a bénéficié d’une mise à jour importante pour garantir l’authenticité du circuit. Les mises à jour du circuit de Spa-Francorchamps, du circuit international de Lusail et du circuit de Jeddah Corniche garantissent une représentation fidèle des circuits. Les échantillons audio des pilotes tirés des émissions de F1 ajoutent une nouvelle dimension lorsqu’ils réagissent aux incidents sur la piste. Enfin, de nouveaux commentaires et cinématiques inédits permettent encore plus d’immersion.

« Le nouveau modèle de maniabilité, renforcé par le Système de Conduite Dynamique d’EA SPORTS, permettra aux joueurs de tirer le meilleur des performances de la voiture, avec une physique authentique leur donnant la confiance nécessaire pour piloter roue contre roue avec leurs rivaux », a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior chez Codemasters. « Notre plus grande innovation dans le mode Carrière depuis 2016 dépasse les attentes des joueurs avec plus de variété en dehors des courses. En plus de la maniabilité et des innovations dans le mode Carrière, des circuits mis à jour, un nouvel audio et des commentaires rafraîchis donneront aux joueurs l’impression d’être au plus près de la grille. »

Le mode Carrière a été repensé pour que les joueurs puissent également choisir un concurrent en devenir de F2, une icône légendaire ou créer leur propre histoire. D’autres innovations visant à plonger totalement les pilotes dans le monde exaltant de la Formule 1 attendent les joueurs :

Gagner en reconnaissance : Construisez votre réputation au sein du paddock en réalisant des objectifs sur la piste. Les tâches à accomplir le jour de la course permettent aux joueurs de se concentrer sur le drapeau à damier. Remplir les objectifs contractuels peut aider à obtenir un nouveau contrat ou ouvrir la voie à des réunions secrètes pour négocier un transfert d’un rival redoutable.

: Construisez votre réputation au sein du paddock en réalisant des objectifs sur la piste. Les tâches à accomplir le jour de la course permettent aux joueurs de se concentrer sur le drapeau à damier. Remplir les objectifs contractuels peut aider à obtenir un nouveau contrat ou ouvrir la voie à des réunions secrètes pour négocier un transfert d’un rival redoutable. Améliorations R&D : La réputation du pilote influe également sur le soutien que les joueurs reçoivent de leur écurie. Plus la réputation est grande, plus l’équipe est motivée. Les joueurs peuvent se lancer à corps perdu dans l’innovation ou répartir les ressources pour un développement plus équilibré.

: La réputation du pilote influe également sur le soutien que les joueurs reçoivent de leur écurie. Plus la réputation est grande, plus l’équipe est motivée. Les joueurs peuvent se lancer à corps perdu dans l’innovation ou répartir les ressources pour un développement plus équilibré. Obtenir des récompenses : Outre les réussites à court terme, chaque pilote a des objectifs à plus long terme basés sur les attentes de la saison. Ces objectifs peuvent aller du nombre de places dans le Top 10, de pole positions à la conquête du titre de champion du monde.

: Outre les réussites à court terme, chaque pilote a des objectifs à plus long terme basés sur les attentes de la saison. Ces objectifs peuvent aller du nombre de places dans le Top 10, de pole positions à la conquête du titre de champion du monde. Piloter avec un ami : Les joueurs peuvent unir leurs forces ou faire la course en tant que rivaux dans le mode Carrière à deux joueurs. Avec des objectifs individuels pour chaque pilote, les joueurs doivent rester concentrés pour devenir le pilote numéro un de l’équipe.

: Les joueurs peuvent unir leurs forces ou faire la course en tant que rivaux dans le mode Carrière à deux joueurs. Avec des objectifs individuels pour chaque pilote, les joueurs doivent rester concentrés pour devenir le pilote numéro un de l’équipe. Challenge Carrière : Une introduction parfaite avant de s’engager dans une saison de 24 courses. Entrez dans la peau d’un pilote de F1 présélectionné et participez à une série de mini-saisons. Les votes de la communauté influenceront les conditions et les circuits des futurs événements.

F1 World revient pour une deuxième saison, avec le Multijoueur, le Grand Prix, le contre-la-montre et la nouvelle fonction Fanzone. Les joueurs s’alignent sur leur équipe et leur pilote préférés au cours d’une saison Podium Pass et rejoignent une ligue à l’échelle du jeu, limitée dans le temps, qui comprend des objectifs collaboratifs tout en affrontant des équipes rivales. Par ailleurs, Mon Écurie revient avec deux nouvelles icônes exclusives à l’Édition Champions, l’ancien champion du monde et légendaire James Hunt et le pilote de F1 colombien le plus titré Juan Pablo Montoya.

Les joueurs qui précommanderont l’Édition Champions avant le 1er mai auront un accès immédiat à une sélection de livrées d’écuries de F1 de la nouvelle saison à utiliser dans le mode Contre-la-montre de F1 23. Ils recevront également les icônes Hunt et Montoya, 18 000 Pitcoins, un F1 World Bumper Pack, jusqu’à trois jours d’accès anticipé à partir du 28 mai, et un Pass VIP Podium en bonus. Les joueurs qui précommanderont l’Édition Standard mettant en avant Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Lando Norris recevront 5 000 Pitcoin et un pack de démarrage F1 World.