Smoke et Rain à l’honneur dans ce nouveau trailer de Mortal Kombat 1

Ce nouveau trailer consacré à la lutte menée par Scorpion et Sub-Zero pour asseoir le rôle des Lin Kuei dans le nouvel univers Mortal Kombat présente Smoke, membre du même clan ancestral, et expert en furtivité. Étroitement lié à Scorpion et Sub-Zero, Smoke a fait sienne la mission du clan et a rejoint ses frères Lin Kuei pour défendre le Royaume Terre. Le trailer dévoile également les premières images de Rain, le Haut Mage de l’Outremonde qui a transformé sa maîtrise de la magie aquatique en une arme redoutable. Désormais, il espère apprendre la sorcellerie la plus sombre et la plus puissante des royaumes. ​

​​

​La vidéo inclut également des images de Sektor, Cyrax, Frost et Scorpion, des Kombattants Kameo offrant un large éventail de capacités offensives et défensives pendant les kombats. ​

Mortal Kombat 1 est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store) le 19 septembre 2023. Toutes les précommandes de Mortal Kombat 1 recevront Shang Tsung en tant que personnage jouable dans le jeu, et ceux qui précommanderont le jeu pour PlayStation 5 ou Xbox Series X|S auront également accès à la bêta fermée de Mortal Kombat 1, qui sera disponible en août 2023