Apple lance l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max

Boostée par la puce A18 Pro aux performances de CPU inégalées, la gamme Pro inaugure des écrans plus grands et bénéficie de Commande de l’appareil photo, de fonctionnalités photo et vidéo pro innovantes et d’un gain d’autonomie considérable

Apple a lancé aujourd’hui l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, qui inaugurent des écrans plus grands et bénéficient d’une nouvelle Commande de l’appareil photo pour accéder rapidement au système photo avancé, de nouvelles capacités créatives avec des fonctionnalités photo et vidéo pro innovantes, de performances graphiques impressionnantes pour une expérience de gaming immersive, et plus encore. Le tout, boosté par la puce A18 Pro. Intégrant une nouvelle caméra Fusion 48 Mpx avec un capteur quad‑pixel plus rapide qui permet d’enregistrer des vidéos 4K à 120 i/s en Dolby Vision, ces nouveaux modèles Pro offrent la combinaison de résolution et de fréquence d’images la plus élevée à ce jour sur iPhone. Les autres avancées incluent une nouvelle caméra ultra grand-angle 48 Mpx pour des photos de meilleure résolution et des photos macro ; un téléobjectif 5x sur les deux modèles Pro ; et des micros de qualité studio pour capter un son plus vrai que nature. Le design en titane résistant est à la fois solide et léger, avec des écrans plus grands, la bordure la plus fine jamais vue sur un produit Apple et une autonomie nettement boostée, la meilleure à ce jour sur iPhone pour l’iPhone 16 Pro Max.

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont également conçus pour Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle facile à utiliser qui comprend le contexte personnel des utilisateurs pour leur offrir une intelligence utile et pertinente tout en protégeant leur vie privée. Les deux modèles seront disponibles en quatre magnifiques finitions : titane noir, titane naturel, titane blanc et titane sable. Les précommandes débuteront le vendredi 13 septembre pour une disponibilité à partir du vendredi 20 septembre.

« Boostés par la puce A18 Pro, à la rapidité et à l’efficacité accrues, et conçus pour Apple Intelligence, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont les modèles d’iPhone les plus avancés jamais créés par Apple », a déclaré Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. « Les clients en quête du meilleur iPhone pourront profiter d’un écran plus grand et d’un système photo plus avancé, idéal pour filmer leur prochain chef-d’œuvre en Dolby Vision 4K à 120 i/s et pour immortaliser des souvenirs à l’aide de Commande de l’appareil photo, tout en bénéficiant d’une incroyable autonomie.»

La nouvelle gamme Pro intègre la plus fine bordure jamais vue sur un produit Apple et inaugure des écrans plus grands : 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max – le plus grand écran d’iPhone jamais créé1. Les magnifiques écrans Super Retina XDR, avec les technologies Toujours activé et ProMotion, permettent aux utilisateurs d’en faire toujours plus. Les deux modèles sont d’une résistance hors pair, avec un design en titane solide et léger et le Ceramic Shield de dernière génération, dont la formule avancée est deux fois plus solide que le verre de n’importe quel autre smartphone. La nouvelle architecture mécanique améliore la dissipation de la chaleur et l’efficacité énergétique pour offrir des performances constantes jusqu’à 20 % plus élevées. Outre le nouveau design interne et la gestion avancée de l’énergie d’iOS 18, les batteries plus volumineuses sont optimisées pour offrir encore plus d’autonomie.

Résultant d’une intégration étroite entre matériel et logiciels, Commande de l’appareil photo enrichit les capacités du système photo pro d’un moyen inédit pour lancer l’appareil photo, prendre une photo et démarrer un enregistrement vidéo. Cette nouvelle commande intègre un commutateur tactile qui reproduit la sensation de clic, un capteur de force haute précision qui détecte les pressions légères, et un capteur capacitif qui permet des interactions tactiles. Un nouvel aperçu de l’appareil photo aide les utilisateurs à cadrer le cliché et à régler les autres options de commande, telles que le zoom, l’exposition ou la profondeur de champ, pour composer une superbe photo ou vidéo en glissant leur doigt sur Commande de l’appareil photo. Plus tard cet automne, Commande de l’appareil photo introduira un obturateur à deux niveaux qui permettra de verrouiller automatiquement la mise au point et l’exposition d’un sujet d’une légère pression, ce qui permettra aux utilisateurs de recadrer leur photo sans perdre leur mise au point. De plus, les développeurs pourront intégrer Commande de l’appareil photo à des apps tierces comme Kino, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d’ajuster la balance des blancs et de définir des centres de mise au point, y compris à différents niveaux de profondeur de leur scène.

Commande de l’appareil photo activera également l’intelligence visuelle pour aider les utilisateurs à en savoir plus sur des objets ou des lieux plus rapidement que jamais. L’année prochaine, dans les pays et zones géographiques prenant en charge Apple Intelligence, les utilisateurs pourront cliquer de façon prolongée sur Commande de l’appareil photo pour afficher rapidement les horaires ou les avis en passant devant un restaurant, ajouter à leur calendrier un évènement mentionné sur une affiche, identifier rapidement une race de chien, et bien plus encore. Commande de l’appareil photo servira aussi de passerelle vers des outils tiers dans des domaines d’expertise spécifiques, par exemple pour faire une recherche sur Google afin de trouver où acheter un article ou pour tirer avantage des compétences de résolution de problèmes de ChatGPT. Les utilisateurs décident des moments où les outils tiers sont utilisés et quelles informations sont partagées.

Avec les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, la caméra la plus appréciée au monde devient encore plus puissante. Boosté par la puce A18 Pro, le nouveau système photo intègre une nouvelle caméra Fusion 48 Mpx dotée d’un capteur quad‑pixel plus rapide et plus efficace et d’une interface Caméra Apple pour enregistrer des vidéos 4K à 120 i/s en Dolby Vision – la combinaison de résolution et de fréquence d’images la plus élevée à ce jour sur iPhone –, une première sur smartphone. Le capteur quad‑pixel peut lire les données deux fois plus vite, réduisant à zéro le délai d’obturation pour les photos ProRAW et HEIF 48 Mpx. Une nouvelle caméra ultra grand-angle 48 Mpx accueille également un capteur quad‑pixel avec mise au point automatique. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre des photos ProRAW et HEIF 48 Mpx en plus haute résolution pour leurs clichés grand-angle subtilement cadrés ou pour leurs photos macro. Le puissant téléobjectif 5x équipe désormais aussi bien l’iPhone 16 Pro que l’iPhone 16 Pro Max, pour que les utilisateurs puissent capturer une action d’encore plus loin, quel que soit leur modèle. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max peuvent à présent prendre des photos spatiales, en plus des vidéos spatiales, pour permettre aux utilisateurs de revivre des souvenirs avec une profondeur remarquable sur l’Apple Vision Pro.

Les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos 4K à 120 i/s en mode Ralenti ou Vidéo, et régler la vitesse de lecture dans l’app Photos une fois l’enregistrement terminé. Ils ont le choix parmi une lecture au quart de la vitesse, une nouvelle option mi‑vitesse pour un aspect onirique, et une option au cinquième de la vitesse, qui correspond à 24 i/s. Associé au nouveau processeur de signal d’image de la puce A18 Pro, le Dolby Vision 4K à 120 i/s permet un étalonnage image par image de qualité cinémato­graphique. Les utilisateurs peuvent également enregistrer leurs séquences ProRes et Log 4K à 120 i/s directement sur un périphérique de stockage externe, pour des workflows pro efficaces.

Les deux modèles Pro intègrent quatre nouveaux micros de qualité studio, qui restituent des sons fidèles à la réalité, et les utilisateurs peuvent désormais filmer en Audio spatial pour profiter d’une expérience d’écoute immersive avec les AirPods, l’Apple Vision Pro ou un système de son surround. La gamme d’iPhone 16 Pro introduit également Mix audio, une fonctionnalité basée sur une intelligence et un apprentissage automatique avancés qui permet de modifier le son des vidéos de façon créative. Mix audio permet aux utilisateurs d’ajuster le son après les prises pour se concentrer sur la voix de la personne à l’écran, donner l’impression que la vidéo a été enregistrée dans un studio professionnel, ou placer les pistes vocales à l’avant et les bruits ambiants en son surround. Avec la réduction du bruit du vent, des algorithmes d’apprentissage automatique puissants réduisent le bruit indésirable pour une meilleure qualité audio.

Les Styles photographiques nouvelle génération aident les utilisateurs à exprimer leur créativité et à personnaliser leurs photos en ajustant localement les couleurs, les tons clairs et les ombres en temps réel. De plus, les Styles distinguent mieux les sous-tons de peau, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur apparence sur les photos. Contrairement aux filtres, qui utilisent souvent une approche uniforme en ajoutant une couleur à l’ensemble d’une scène, les ajustements sont appliqués à des couleurs spécifiques au sein d’un style sélectionné. Un plus grand nombre de styles offre davantage d’options créatives pour modifier l’esthétique d’une photo, et les styles peuvent être personnalisés avec un pavé de commandes et un curseur d’intensité faciles à utiliser permettant des réglages simultanés de la teinte et de la couleur. Ces réglages peuvent être visualisés en direct, appliqués après la prise de vue, voire annulés par la suite.

La nouvelle puce A18 Pro inaugure une nouvelle ère de performances pro grâce à une puissance de calcul hors pair qui alimente les jeux à forte intensité graphique, les fonctionnalités de traitement photo informatique et Apple Intelligence. Reposant sur une technologie de gravure en 3 nanomètres de deuxième génération et intégrant une nouvelle architecture avec des transistors plus petits et plus rapides, la puce A18 Pro livre une efficacité sans précédent. Plus rapide et plus efficace que la génération précédente, le nouveau Neural Engine 16 cœurs offre des performances embarquées impressionnantes. Le ray tracing à accélération matérielle est jusqu’à 2 fois plus rapide, pour des sources de lumière et des reflets encore plus réalistes, et le mode Jeu d’iOS 18 assure des fréquences d’images constantes tout en rendant les AirPods, les manettes de jeux et autres accessoires sans fil incroyablement réactifs. Le nouveau CPU 6 cœurs est le plus rapide jamais vu sur smartphone. Avec ses deux cœurs de performance et ses quatre cœurs à haute efficacité énergétique, il peut exécuter la même charge de travail que la génération précédente 15 % plus vite, tout en consommant 20 % d’énergie en moins. Les accélérateurs d’apprentissage automatique de nouvelle génération sont optimisés pour Apple Intelligence, et ils réduisent la consommation d’énergie en traitant les calculs à haute efficacité, à haut débit et à faible latence sur le CPU, sans faire appel au Neural Engine. La puce A18 Pro prend en charge les technologies Toujours activé et ProMotion, pour une expérience visuelle exceptionnelle sur iPhone, mais aussi des vitesses USB 3 plus rapides et l’enregistrement vidéo ProRes. Les nouveaux processeur de signal d’image et encodeur vidéo traitent deux fois plus de données pour accélérer l’encodage vidéo et les workflows pro.

La gamme iPhone 16 Pro intègre des moyens innovants de rester en contact et offre des capacités de sécurité améliorées pour une plus grande tranquillité d’esprit. Grâce à la même technologie avant-gardiste que celle utilisée par SOS d’urgence par satellite, les utilisateurs peuvent se connecter au satellite le plus proche pour envoyer et recevoir des SMS, des emoji et des Tapbacks via iMessage et par SMS en l’absence de tout réseau cellulaire ou Wi-Fi2. Les messages par satellite dans iOS 18 sont chiffrés de bout en bout. Autre nouveauté d’iOS 18, Vidéo en direct pour Appel d’urgence permet aux utilisateurs de partager une vidéo en direct ou des photos avec les équipes de secours lors d’un appel d’urgence3. Dans le courant de l’automne, la fonctionnalité Assistance routière par satellite, qui met en contact les utilisateurs avec un service d’assistance routière en cas de problème avec leur voiture dans les zones sans réseau, sera disponible au Royaume-Uni, en plus des États-Unis.

La gamme iPhone 16 est conçue pour Apple Intelligence et peut exploiter la puissance de la puce Apple et des modèles génératifs conçus par Apple pour comprendre et créer un langage et des images, effectuer des actions dans les apps, et se baser sur le contexte personnel pour simplifier et accélérer les tâches quotidiennes. Apple Intelligence préserve la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs avec Private Cloud Compute. Cette approche révolutionnaire permet d’adapter et de faire évoluer la capacité de calcul entre le traitement embarqué et des modèles plus grands qui s’exécutent sur des serveurs dédiés dotés de puces Apple, soit un immense pas en avant pour le respect de la vie privée dans l’intelligence artificielle.

Apple Intelligence offre aux utilisateurs de nouvelles façons d’améliorer leurs capacités rédactionnelles avec des Outils d’écriture dans tout le système qui leur permettent de réécrire, de réviser et de résumer du texte. La communication et l’expression personnelle sont également plus ludiques grâce à la possibilité de créer des Genmoji originaux. De plus, Image Playground permet de composer des images amusantes en un rien de temps. Apple Intelligence résume également les notifications et met en avant les messages urgents grâce aux Messages prioritaires dans Mail. Dans les apps Notes et Téléphone, les utilisateurs peuvent enregistrer, transcrire et résumer des contenus audio. Quand un enregistrement est initié lors d’un appel dans l’app Téléphone, les participants en sont automatiquement informés, et quand l’appel se termine, Apple Intelligence génère un résumé pour en récapituler les points principaux.

Siri s’intègre plus profondément dans l’expérience système pour des interactions plus naturelles et plus flexibles, et bénéficie d’un tout nouveau design. Avec des capacités de compréhension du langage plus développées, Siri s’adapte si la personne bute sur certains mots, et conserve le contexte d’une demande à l’autre. Les utilisateurs ont la possibilité d’écrire à Siri à tout moment et de passer très facilement du texte à la voix pour accélérer leurs tâches quotidiennes. Grâce à une connaissance plus approfondie des produits, Siri peut maintenant répondre à des milliers de questions relatives aux fonctionnalités et aux réglages des appareils Apple. Siri comprend les informations à l’écran et agit en tenant compte du contexte de la personne. Il peut aussi effectuer des centaines de nouvelles actions aussi bien dans les apps Apple que dans les apps tierces. Tout en utilisant des fonctionnalités d’iOS 18 comme Siri et les Outils d’écriture, les utilisateurs pourront aussi facilement accéder à ChatGPT d’OpenAI.

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max ont été conçus dans le respect de l’environnement. Dans le cadre d’Apple 2030 – l’objectif ambitieux de l’entreprise d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de son empreinte carbone d’ici la fin de cette décennie – Apple donne la priorité à l’électricité renouvelable dans la fabrication de ses produits et investit à l’échelle mondiale dans des projets d’énergie éolienne et solaire afin de compenser l’électricité utilisée pour recharger tous ses produits, y compris la gamme iPhone 16. Aujourd’hui, toutes les installations Apple fonctionnent à l’électricité 100 % renouvelable, y compris les data centers utilisés pour Apple Intelligence.

Pour atteindre l’objectif Apple 2030, l’entreprise conçoit aussi ses produits avec des matériaux renouvelables et recyclés. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max intègrent plus de 25 % de contenu recyclé par rapport à la masse totale, dont 100 % d’aluminium recyclé dans la structure interne et au moins 80 % d’acier recyclé dans divers composants. La batterie se compose de cobalt 100 % recyclé et, une première sur iPhone, de lithium recyclé à plus de 95 %4. La gamme iPhone 16 Pro est également conforme aux normes élevées d’Apple en matière d’efficacité énergétique et ne contient ni mercure ni PVC. L’emballage est entièrement composé de fibres, ce qui rapproche Apple de son objectif de retirer le plastique de ses emballages d’ici l’année prochaine.

Prix et disponibilité