Rendez-vous le 4 décembre pour le GGG Live consacré à The Last of the Druids

Après la diffusion, les joueurs auront l’occasion de découvrir la mise à jour en avant-première lors d’un week-end gratuit qui se déroulera du 12 décembre à 20h00 au 15 décembre à 20h00.

Cet événement permettra à celleux qui ne possèdent pas de clef d’accès anticipé de se lancer dans Path of Exile 2 sans restriction de niveau et la progression sera conservée. À l’issue du week-end gratuit, il sera possible de poursuivre l’aventure en achetant une clef d’accès anticipé ou en attendant simplement le lancement de la version complète et free-to-play du jeu.

Le GGG Live débutera le 4 décembre à 20h00, heure française.

Ce livestream sera accessible dans son intégralité via la chaîne YouTube de Path of Exile.

Path of Exile 2 est jouable sur Windows, Steam, Xbox, PlayStation et Epic Games.