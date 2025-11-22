Vampire Crawlers, le premier spin-off de Vampire Survivors est prévu pour 2026

Partager Facebook

Vampire Crawlers transpose l’intensité progressive de Vampire Survivors dans un jeu de cartes au tour par tour intégrant des éléments du rogue-lite. Les joueurs pourront explorer des donjons, collecter des pièces et des cristaux, et déclencher des combos de cartes spectaculaires.

Annoncé lors du Xbox Showcase via une nouvelle bande-annonce, le jeu sortira sur PC, mobile et consoles en 2026,et potentiellement d’autres plateformes par la suite.

Vampire Crawlers sera également disponible dès son lancement sur Xbox Game Pass Premium et Ultimate !

Une nouvelle aventure commence dans un monde sombre. Les joueurs pourront explorer des zones, améliorer leurs compétences, vaincre des monstres et découvrir des trésors.

Vampire Crawlers : The Turbo Wildcard from Vampire Survivors transforme le rythme exponentiel de Vampire Survivors en un jeu de cartes au tour par tour intégrant des éléments du rogue-lite. Construisez des decks performants, explorez des donjons familiers sous un nouvel angle et déclenchez des combos dévastateurs. Toutes les stratégies fonctionnent, que vous jouiez de manière réfléchie ou enchaîniez les actions rapidement !

● Un carnage au tour par tour : jouez vos cartes dans l’ordre ascendant de mana pour créer des combos. Chaque action amplifie l’effet de la suivante. Utilisez des cartes « Joker » pour prolonger la chaîne et tenter d’atteindre des niveaux de combo toujours plus élevés.

● Un rythme de jeu flexible : le système turbo au tour par tour garantit des résultats cohérents quelle que soit la vitesse à laquelle vous préférez jouer, que vous préfériez profiter des effets de vos cartes une par une ou jouer rapidement.

● Construction de deck : accumulez de l’expérience et passez au niveau supérieur pour obtenir de nouvelles cartes. Ouvrez des coffres pour obtenir des gemmes de personnalisation et des bonus, cherchez des évolutions d’armes et invoquez des Survivors pour déclencher des effets en cascade.

● Exploration : parcourez des donjons à plusieurs étages remplis de choses rarement vues dans Vampire Survivors : de véritables murs. Trouvez des trésors, interagissez avec l’environnement, et dénichez la pelle permettant d’accéder à l’étage inférieur qui pourrait, par surprise, se trouver dans les nuages.

Le titre sera disponible en 2026 sur Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS et Android.