SEGA et LEGO dévoilent un nouveau set : la console SEGA Mega Drive

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Préparez-vous à faire passer votre collection LEGO au niveau supérieur ! SEGA et le groupe LEGO ont récemment dévoilé la nouvelle console SEGA Mega Drive: ce modèle très détaillé est inspiré de la console de jeu originale de SEGA, rendant ainsi hommage à cette véritable icône aux yeux des joueuses et joueurs du monde entier.

Associant l’amour du rétro gaming à la quintessence de la créativité, ce modèle d’exposition permet aux fans de personnaliser leur création en choisissant entre les versions Mega Drive et Genesis, munies de manettes détachables et d’autocollants décoratifs.

« Comme de nombreuses personnes de ma génération, je me souviens du lancement de la SEGA Mega Drive comme si c’était hier. C’était absolument irréel. » confie Patrik, concepteur du groupe LEGO. « 27 ans plus tard, cette console est toujours autant adulée. Et je joue toujours à la mienne ! Malgré la difficulté du projet, recréer tous les petits détails et les formes de la console avec des éléments LEGO était un défi très plaisant. »

« Nous pensons que cette expérience de construction embrasse parfaitement l’héritage des jeux de SEGA et la créativité ludique de LEGO » déclare Alex Gomez, vice-président, Licences & Partenariats de SEGA of America, Inc. « La SEGA Mega Drive occupe une place spéciale dans le cœur des joueuses et des joueurs. Elle est le symbole d’une ère majeure de l’histoire du jeu vidéo. Avec ce nouveau set de LEGO, les fans pourront revivre ces souvenirs nostalgiques, mais également contribuer activement à l’héritage de SEGA grâce à leur créativité manuelle. »

Le set de LEGO SEGA : Console SEGA Mega Drive sera disponible à partir du 1er juin 2026 au prix de 39,99 €.

LEGO SEGA : Console SEGA Mega Drive (40926)