Weird West se met en selle cet automne sur PlayStation 4, Xbox One et PC

WolfEye Studios et Devolver Digital annoncent l’arrivée de Weird West, leur prochain jeu de rôle orienté action qui livre une vision surréaliste et mystique de la conquête de l’Ouest, à l’automne 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. En parallèle, ce gang étrange s’offre une nouvelle bande-annonce de gameplay, qui dévoile certains mystères de Weird West au travers des destins entremêlés de ses héros improbables. Voilà les Five Journeys…

Relecture dark fantasy d’une période pleine de promesses et de territoires à défricher, Weird West voit s’opposer les hommes de loi et les bandits, mais également différentes créatures fantastiques, bizarres et terrifiantes. Vos choix et décisions façonneront la légende du groupe de héros atypiques dont vous suivez les aventures, au cœur de contrées impitoyables au folklore saisissant. Le voyage dépend donc de vos actions : les enjeux de chaque rencontre sont prégnants, et chacune de vos décisions impacte l’univers comme la manière dont vous pouvez interagir avec lui. Formez un gang ou lancez-vous seul dans l’exploration de cet autre-monde, aux confins du Weird West. Forgez votre légende !

Toutes les informations sur Weird West sont disponibles sur weirdwest.com.