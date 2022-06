Retour sur les annonces du Devolver Digital

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La conférence de presse annuelle de Devolver s’est affranchie des contingences étouffantes d’une industrie tristement frileuse en truffant son compte à rebours de 30 minutes de storytelling foutraque mâtiné d’annonces de jeux à couper le souffle. Un énorme battage médiatique dont la concurrence aura certainement bien du mal à se remettre, reléguée au rôle de Sisyphe discount simplement bon à porter les mêmes productions m’as-tu-vu ad nauseam. On voit mal comment les futurs événements de marketing numérique pourront se remettre d’une telle leçon d’audace.

Cult of the Lamb | Massive Monster | 11 août 2022 | PC, Switch, PS5, PS4, Xbox S/X, XB1

Démarrez votre propre culte dans une contrée peuplée de faux prophètes. Pour construire votre communauté fidèle d’adorateurs de la forêt, et répandre la bonne Parole en vue de vous imposer comme l’idole suprême, il faudra vous aventurer dans des coins louches et dangereux pour en savater l’engeance la plus sceptique. Sortie prévue sur PC, Switch, PlayStation et Xbox le 11 août prochain.

Anger Foot | Free Lives | 2023 | PC

Anger Foot met un grand coup de pied dans la fourmilière du jeu d’action énervé : traversez la cité fiévreuse de Shit City pour botter une menaçante ménagerie de gangsters sans pitié hors de cette bourgade droguée à la caféine.

Prenez votre pied en décimant les rangs colorés d’ennemis anthropomorphes nichés dans les bidonvilles, les égouts et les gratte-ciel à l’aide des armes, sneakers et autres pouvoirs inédits que vous débloquerez au fil de l’eau. Les possibilités sont aussi absurdes que magnifiques : vous ne laisserez derrière vous qu’un amas fumant de portes enfoncées, d’os brisés et de cadavres de canettes de boissons énergisantes.

Skate Story | Sam Eng | 2023 | PC

Vous êtes un démon de l’Underworld, constitué de verre et de douleur. Le Diable vous a filé un skateboard et une mission simple si vous souhaitez recouvrer votre liberté : aller jusqu’à la Lune et l’avaler.

Enchaînez les ollies, kickflips et autres grinds au cœur des contrées poussiéreuses et enfumées de l’Underworld dans cette quête décoiffante et presque impossible. Roulez à fond pour détruire les démons et sauver les âmes torturées de vos congénères dans ce voyage initiatique invraisemblable vers le firmament du skate. Et en plus c’est super stylé.

The Plucky Squire | All Possible Futures | 2023 | PC, Switch, PS5, Xbox S/X

The Plucky Squire suit les aventures de Jot et ses amis, les personnages d’un conte qui découvrent qu’un monde en trois dimensions existe en dehors des pages de leur livre. Quand l’infâme Humgrump réalise qu’il est le méchant de l’histoire, destiné à perdre inlassablement sa bataille contre les forces du bien, il chasse Jot de l’ouvrage pour changer durablement le dénouement du récit.

Naviguez entre des mondes en 2D et 3D dans ce jeu d’action aventure charmant : puzzles à résoudre, blaireaux à combattre, vol en jetpack et nombreuses autres activités délicieusement fun vous attendent dans ce conte vivant dont vous êtes le héros.