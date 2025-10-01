Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.
Récompensé par la Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, ce drame, tourné clandestinement après la sortie d’incarcération du cinéaste, est une charge féroce contre le régime iranien. L’absurde et l’horreur s’entremêlent dans cette chronique engagée à l’intrigue minimaliste. Un film puissant au final inattendu qui continue de nous hanter longtemps après la fin de la projection.
Un simple accident
Un film de Jafar Panahi
Distributeur : Frénétic Films
Durée : 102 minutes
Age légal : 12 ans
Age suggéré : 14 ans
Date de sortie : mercredi 1er octobre 2025