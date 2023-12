Un personnage féminin dans GTA 6, Rockstar innove

Partager Facebook

Grand Theft Auto 6 du studio américain Rockstar Games introduit le personnage féminin Lucia.

Après des années d’anticipation, Rockstar Games a enfin levé le voile sur le très attendu Grand Theft Auto 6. Cette première bande-annonce offre une plongée dans l’univers de Leonida, une ville inspirée de la Floride. On y découvre les protagonistes principaux du jeu, Lucia et Jason, un duo à la Bonnie et Clyde.

Si Lucia de GTA 6 n’est pas la première héroïne de la saga Grand Theft Auto, elle est le premier personnage féminin jouable et d’ascendance latino-américaine avec une vraie histoire. Ce choix apporte une certaine authenticité à l’histoire se déroulant dans l’État de Leonida. Par le passé, il était seulement possible de choisir des avatars féminins dans GTA 1 (Divine, Katie, Mikki et Ulrika) et GTA 2 (Gretchen et Candy).

La première bande-annonce de Grand Theft Auto 6 débute avec Lucia en prison. Interrogée sur les raisons de son incarcération, elle répond avec désinvolture “Bad luck, I guess“, révélant ainsi une attitude décontractée face au crime, caractéristique des protagonistes de Grand Theft Auto.

Dans GTA 6 de Rockstar Games, Lucia est dans une relation amoureuse avec Jason. Ils apparaissent comme une version modernisée de Bonnie et Clyde, se lançant dans une cavale criminelle à travers les rues de Leonida. Cela apporte une nouvelle dimension à la franchise, avec les crimes couverts de manière intensive par la presse, rendant le duo célèbre, à l’image de leurs homologues historiques.