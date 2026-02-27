Quand LEGO Batman revisite la scène mythique du musée de Batman 

Un nouveau trailer de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir & été dévoilé, recréant la séquence emblématique du film Batman de DC dans laquelle le Joker prend le contrôle du musée de Gotham City pour le transformer en sa galerie d’art personnelle. Réimaginée en version LEGO, cette scène pleine d’humour est accompagnée du morceau « Partyman » du légendaire musicien Prince, titre dévoilé à l’époque dans le film culte.

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir est disponible en pré-commande dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Avant le lancement officiel prévu le 29 mai 2026, les joueurs qui précommanderont l’Édition Deluxe pourront bénéficier d’un accès anticipé de 72 heures à partir du 26 mai 2026. Le costume de Batman ​ “The Dark Knight Returns”, inspiré de la célèbre série de bandes dessinées, sera offert avec toutes les précommandes et disponible dès le lancement officiel. Les joueurs peuvent aussi débloquer le Batcostume “Âge d’or” à la sortie, une tenue classique basée sur le look des débuts du Croisé masqué dans le numéro 27 de Detective Comics (1939), accessible aux utilisateurs éligibles qui créeront un compte Warner Bros. Games, ainsi qu’à ceux qui possèdent déjà un compte. ​ ​

La date de sortie de la version Nintendo Switch 2 du jeu sera annoncée ultérieurement. La version Nintendo Switch 2 est désormais disponible à ajouter à votre liste de souhaits.

