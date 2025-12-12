Screamer dévoile sa date de sortie dans un nouveau trailer

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

S’inspirant des mécaniques classiques des JPRG, Screamer plonge les joueurs dans un tournoi illégal de courses de rue où cinq équipes rivales s’affrontent sans aucune règle. Chaque équipe, guidée par son leader épaulé de deux membres, porte ses propres motivations, son histoire ainsi que ses secrets. Chaque participant a quelque chose à prouver, et à travers la campagne du jeu, il sera possible d’explorer et de démêler l’ensemble des intrigues en incarnant tous des personnages.

Située dans un univers dystopique imprégné d’esthétique anime et de vibrations futuriste, l’histoire se dévoilera au fil de plus de 30 minutes de cinématiques de style anime, produites par Polygon Pictures, l’un des plus anciens et des plus célèbres studios d’animation japonais. Un casting vocal international, mettant en vedette les acteurs de renommée mondiale Troy Baker et Aleks Le dans deux des rôles principaux, viendra encore enrichir l’expérience cinématographique. Chargée de tension et d’atmosphère, ce nouveau trailer de Screamer donne le ton de ce qui va suivre : une expérience inédite qui redéfinira ce que les joueurs peuvent attendre des jeux de course d’arcade.

Au-delà de sa proposition narrative, Screamer inclut des mécaniques de gameplay innovantes basées sur un système de contrôle Twin Stick et une fluidité entre moments de courses et de combats. L’Echo System, une fonctionnalité unique reliant narration et gameplay, permet aux joueurs de générer et d’utiliser le « Sync » et l’ « Entropy », les deux ressources qui alimentent les actions offensives et défensives.

À seulement quelques mois de la sortie du jeu sur toutes les principales consoles, Screamer est désormais disponible en précommande.

Screamer sera disponible le 26 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.