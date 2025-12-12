Découvrez Orbitals, une nouvelle aventure coopérative sci-fi inspirée des animés japonais des années 90

Partager Facebook

Tout juste annoncé aux Game Awards 2025, Orbitals est un jeu d’aventure intergalactique coopératif qui se déroule dans un tout nouvel univers animé et rétro. Exclusif à la Nintendo Switch 2 et prévu pour 2026. Orbitals est le tout premier titre du studio Shapefarm basé à Mitaka, Tokyo. Développé dès le départ comme une expérience multijoueur asymétrique, il invite deux personnes à vivre une expérience collaborative à nulle autre pareille !

Orbitals vous invite à faire équipe pour incarner Maki et Omura, deux explorateurs inséparables poussés davantage par leur détermination que leur expérience professionnelle. Ensemble, ils devront braver de nombreux périls spatiaux pour sauver leur station spatiale en ruine des affres d’une tempête cosmique surnaturelle. Des outils pour le moins originaux qui ouvrent de nouveaux chemins, des champs d’astéroïdes dangereux à travers lesquels piloter, une pause bien méritée pour s’imprégner de l’atmosphère somptueuse inspirée des animes : embarquez dans une aventure intergalactique surprenante qui vous permettra de créer des liens puissants avec votre partenaire.

Développé à l’aide de l’Unreal Engine 5, Orbitals tire pleinement parti des spécificités de la Nintendo Switch 2 pour offrir une expérience coopérative inoubliable, peu importe votre manière préférée de créer du lien avec l’autre. Vous pouvez faire équipe avec deux paires de Joy-Con 2 sur la même Nintendo Switch 2 en coopération locale par écran partagé, profiter de l’option GameShare pour partager Orbitals avec une autre personne en local sur un Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch compatible, mais aussi vous connecter en ligne pour profiter du micro et de l’application GameChat pour des communications limpides.

Orbitals est prévu en exclusivité sur Nintendo Switch 2 en 2026.