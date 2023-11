Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mlle Pove est sollicitée pour suivre l’entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henry Mercier, héritier d’une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu’elle a connu moins lisse, Mlle Pove se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire.

Albert Dupontel nous livre une comédie électorale incisive et jubilatoire où les répliques font mouche. Drôle, bien construite et rythmée, l’intrigue est complètement rocambolesque et nous entraîne là où on ne s’attend pas. Le duo Cécile de France/François Marié fonctionne à merveille. Un excellent moment de cinéma.

Second tour

Un film de Albert Dupontel

Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Nicolas Marié

Distributeur : Pathé Films

Durée : 97 min.

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 25 octobre 2023