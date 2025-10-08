Skate. dépasse les 15 millions de joueurs en 3 semaines

Partager Facebook

L’équipe de skate. est fière d’annoncer que l’accès anticipé a rassemblé plus de 15 millions de joueurs depuis son lancement il y a 3 semaines. Ce chiffre témoigne du travail acharné des équipes de Full Circle pour créer un bac à sable de skateboard en constante évolution ainsi que des nombreuses heures de jeu captivantes qui attendent les joueurs à San Vansterdam.

Wow thank you! Over 15 million players have jumped into San Vansterdam since we launched Early Access! Season 1 kicks off tomorrow, we can't wait to skate the streets with everyone! pic.twitter.com/OmX03ct7He — skate. (@skate) October 6, 2025

De plus, la Saison 1 à débuté avec de toutes nouvelles zones pour skater, des défis, des missions, des événements saisonniers, de nouveaux partenariats avec des marques, des éléments cosmétiques, des améliorations de l’expérience de jeu et bien plus encore.