Skate. dépasse les 15 millions de joueurs en 3 semaines

cedric 8 octobre 2025 Epic Store, Games, PC, PS4, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

L’équipe de skate. est fière d’annoncer que l’accès anticipé a rassemblé plus de 15 millions de joueurs depuis son lancement il y a 3 semaines. Ce chiffre témoigne du travail acharné des équipes de Full Circle pour créer un bac à sable de skateboard en constante évolution ainsi que des nombreuses heures de jeu captivantes qui attendent les joueurs à San Vansterdam.

De plus, la Saison 1 à débuté avec de toutes nouvelles zones pour skater, des défis, des missions, des événements saisonniers, de nouveaux partenariats avec des marques, des éléments cosmétiques, des améliorations de l’expérience de jeu et bien plus encore.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Clair Obscur: Expédition 33 dépasse les 5 millions de ventes dans le monde entier

Le studio indépendant français Sandfall Interactive, accompagné de l’éditeur et studio créatif Kepler Interactive, annonce avoir dépassé …

Une date de sortie et un premier trailer de gameplay pour Farming Simulator: Signature Edition

L’éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer la date de lancement de son titre en même temps …

Éternia et le Vol draconique infini sont de retour dans World of Warcraft : Legion Remix

Legion Remix est un évènement saisonnier à durée limitée lors duquel les joueurs et joueuses peuvent …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025