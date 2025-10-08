Game of Thrones: Conquest célèbre son 8e anniversaire avec une mise à jour majeure et une nouvelle fonctionnalité

Partager Facebook

Game of Thrones: Conquest, le jeu de stratégie mobile à succès qui a captivé des millions de joueurs dans le monde entier depuis sa sortie en 2017. Le jeu est toujours une référence pour les fans de stratégie avec son gameplay engageant et sa communauté dédiée. ​

​​

​Pour marquer cette étape importante, une mise à jour majeure sera disponible le 22 octobre, introduisant la toute nouvelle fonctionnalité Panthéon des Héros, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce et une infographie présentant le parcours du jeu et les réalisations des joueurs. ​

Depuis le 8ème anniversaire du jeu, les joueurs ont collectivement débloqué des héros près de 19 millions de fois, allant des personnages préférés des fans comme « Rhaenyra Targaryen – La Reine Noire » à des alliés improbables tels que « Le Roi de la Nuit – Premier Marcheur Blanc ». Les joueurs ont également tenté de s’emparer du Trône de Fer et ont marché sur Port-Réal plus de 4,4 millions de fois. ​

​​

​À partir du 22 octobre, Game of Thrones: Conquest déploiera sa plus importante mise à jour de l’année, introduisant une nouvelle fonctionnalité, le « Panthéon des héros ». Celle-ci permettra aux joueurs de tous niveaux de planifier stratégiquement la récupération de leurs héros et de débloquer de puissants avantages. ​

​​

​Cette fonctionnalité introduira les decks de héros, des ensembles prédéfinis de héros d’un même niveau de rareté, qui pourront être améliorés pour offrir de meilleures récompenses et avantages. En augmentant le nombre d’étoiles de ces decks, les joueurs feront progresser les bonus de statistiques spécifiques à chaque deck et obtiendront de nouveaux avantages en fonction du placement des héros dans le Conseil restreint. ​

​​

​Lancée avec six decks de héros, et d’autres à venir, cette fonctionnalité offre une nouvelle couche de profondeur stratégique pour les joueurs de tous niveaux. Pour lancer la célébration, Game of Thrones: Conquest proposera trois semaines d’événements à durée limitée à partir d’octobre, ce qui en fait le moment idéal pour les nouveaux fans de rejoindre la bataille, et pour les joueurs existants de renforcer leurs collections de héros. ​ ​

​​

​En guise de cadeau spécial pour le 8ème anniversaire, tous les joueurs qui se connecteront au jeu pendant la période de célébration entre le 7 et le 26 octobre recevront un pion d’Astrolabe exclusif. Inspiré du thème d’ouverture de la série originale « Game of Thrones », ce sera le premier pion de marche entièrement animé publié dans Game of Thrones: Conquest. Les joueurs pourront également débloquer une variante argentée de l’Astrolabe en accomplissant des quêtes quotidiennes pendant sept jours à compter du 20 octobre. ​

​​

​Game of Thrones: Conquest est disponible sur l’App Store et Google Play. ​