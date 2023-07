Avis – Oppo Reno 10 Pro 5G

Partager Facebook

Depuis peu, Oppo a présenté ses nouveaux mobiles moyens de gamme de la série Reno, avec le Reno 10 et le Reno 10 Pro. C’est ce dernier qui nous a été mis à disposition pour en réaliser un test que nous vous présentons dans ces colonnes.

Belle finition

Le Reno 10 Pro est vanté par Oppo comme étant le partenaire idéal pour ceux qui voudraient se lancer dans les portraits photo. Avec son design soigné et une excellente finition, le mobile fait tout de suite très bonne impression et, avec sa finesse de 7,99 mm et ses bords incurvés tient parfaitement en main. A bord, Oppo a choisi un processeur milieu de gamme pour l’animer, à savoir un Snapdragon 778 G, qui peut sembler déjà dater à ce jour, mais qui s’en sort avec un honorable score d’un peu plus de 600’000 points. De quoi assurer une navigation fluide et lui permettre de lancer les jeux pas trop gourmands en ressources sans ciller.

Disponible en noir mat classique ou en violet métallique brillant, le dos du mobile intègre trois blocs optiques séparés en deux groupes, un circulaire sur le haut pour la caméra principale et un demi-ovale pour la caméra téléobjectif et ultra grand-angle. L’Oppo Reno 10 Pro est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces dans sa version incurvée. La résolution est de 2412 × 1080 pixels. La luminosité de l’écran peut atteindre 950 nits. De plus, l’Oppo Reno 10 Pro a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hertz. Il pèse 185 grammes et présente une protection contre les projections d’eau et la poussière selon IP54.

Pour revenir sur les caméras, le Reno 10 Pro dispose de trois caméras à l’arrière. Une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra grand-angle de huit et une caméra télé de 32 mégapixels. Les capteurs ne sont pas très grands. Celui de la caméra principale est de 1/1,56 pouce. En revanche, il est équipé d’un zoom optique 2x, de la stabilisation d’image et d’une vidéo jusqu’à 4K/30 fps. La caméra frontale supplémentaire a 32 mégapixels. Tout cela pour des résultats plus que probants en utilisation photo, avec, comme le laissait entendre le marketing Oppo, de très bons résultats lors de prises de vue en mode portrait. Et ceci malgré le fait que la marque ait fait l’impasse sur son processeur d’image MariSillicon X, remplacé par des algorithmes intégrés au Snapdragon de Qualcomm.

L’appareil est livré avec Android 13 de Google et l’interface utilisateur ColorOS qu’Oppo partage avec Oneplus. Le mobile dispose naturellement du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Le Reno 10 Pro est livré avec les applications courantes de Google et Oppo. Netflix, Spotify, TikTok et Facebook sont également préinstallés. Paré pour l’avenir, l’utilisateur recevra des mises à jour Android pendant deux ans et des correctifs de sécurité pendant trois ans.

Petit plus toujours agréable à l’usage, la batterie de 4600 mAh se charge en 30 minutes à peine grâce à l’adaptateur secteur de 80 watts à charge rapide – appelé SuperVOOC – fourni avec l’appareil.

L’Oppo Reno 10 Pro sera disponible fin juillet pour 599 francs, prix indiqué par le constructeur.