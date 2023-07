Sony annonce l’appareil photo le plus abouti de sa gamme APS-C, l’Alpha 6700 et le micro-canon compact multidirectionnelles ECM-M1

Reconnaissance de sujet ultraprécise par IA et performances photo et vidéo à la pointe de la technologie réunies pour la première fois dans un boîtier APS-C.

Sony annonce le lancement de son nouvel appareil photo hybride APS-C, l’Alpha 6700. Ce nouveau boitier haut de gamme, associe les possibilités photo et vidéo professionnelles des récents appareils plein format des gammes Alpha et Cinéma Line, dans un boîtier à la conception nouvelle, compacte et légère, proposant ainsi l’appareil hybride APS-C le plus avancé de Sony à ce jour.

Associant le nouveau capteur d’image CMOS rétro-éclairé Exmor R au format APS-C comptant 26,0 mégapixels effectifs (inauguré sur la FX30) et le processeur avancé, rapide et puissant BIONZ XR de Sony, l’Alpha 6700 assure des performances exceptionnelles tout en conservant une structure compacte et légère, avec une logique d’utilisation plus clair.

L’appareil supporte l’enregistrement vidéo en haute définition 4K jusqu’à 120 ips1, une plage dynamique de plus de 14 IL2 pour capturer les détails dans des conditions difficiles ou faiblement éclairées, et des fonctions comme le profil d’image S-Cinetone disponible sur les modèles professionnels de la gamme Cinéma Line de Sony, donnant des films raffinés qui ne nécessitent pas obligatoirement d’étalonnage des couleurs et fournissent une reproduction époustouflante des tons chair.

Pour les vidéastes et les vlogueurs, Sony annonce également le lancement du micro-canon ECM-M1, offrant une capture audio de qualité supérieure, unique en son genre, proposant huit modes de capture audio, avec des directivités variées y compris la stéréo.

« Avec le lancement du A6700, Sony poursuit son engagement à accompagner les créateurs du monde entier à tous les niveaux, en leur offrant des outils ultramodernes qui leur permettent de développer sans relâche leur créativité. Notre vision n’est pas statique : Sony continuera à étendre sa gamme APS-C pour soutenir les activités de production d’images de créateurs très variés », explique Yann Salmon Legagneur, Director Product Marketing, Imaging Solutions, Sony Europe.

Reconnaissance de sujet par IA extrêmement précise

Le dernier capteur d’image CMOS rétro-éclairé Exmor R au format APS-C compte environ 26,0 mégapixels effectifs. Il est associé au processeur avancé BIONZ XR pour offrir des performances exceptionnelles. La sensibilité standard s’étend de 100 à 32 000 ISO aussi bien en photo qu’en vidéo et jusqu’à 102 400 ISO au maximum, permettant des prises de vues en haute sensibilité avec un bruit numérique réduit. La reproduction des couleurs améliorée garantit que les sujets tels que les personnes et les plantes soient capturés avec des teintes naturelles, tandis que la fonction Rendu Créatif permet une expression visuelle unique.

L’unité de traitement IA, héritée de l’ α7R V , offre un autofocus (AF) extrêmement précis avec une Reconnaissance en Temps Réel. Dépassant la détection des humains et des animaux de la série α6000, il identifie précisément de nombreux sujets tels que les humains, les animaux terrestres, les oiseaux, les insectes, les voitures/trains et les avions, répondant à des besoins créatifs très variés. Associé au tout nouveau télézoom plein format FE 70-200MM F4 Macro G OSS II3, également lancé aujourd’hui, il offre une plage de focales allant de 105 mm à 300 mm en équivalent plein format 35 mm, renforçant le potentiel de ce télézoom pour la prise de vue de sport et animalière. L’A6700 peut être associé a l’ensemble du parc de plus de 70 objectif monture E, dont les 20 objectif dédiés aux capteurs APS-C, plus compacts et maniable.

Excellentes performances en vidéo et compatibilité avec la 4K120p1

Traitant des données équivalentes à la 6K, l’A6700 génère une vidéo 4K de qualité supérieure et intègre le support de l’enregistrement à cadence élevée avec la 4K à 120 ips. Il propose le S-Log3, offrant plus de 14 IL2 de plage dynamique, pour des dégradés éblouissants. Également doté du S-Cinetone, l’A6700 associe reproduction impressionnante des tons chair et mise en avant du sujet, des technologies peaufinées au fil du développement de la gamme Cinéma. Son Cadrage Auto4 contrôlé par IA suit les sujets en douceur, éliminant la nécessité de déplacer physiquement l’appareil. Le boîtier dispose également d’une griffe Multi-Interface (MI), compatible avec les interfaces audio numériques. Associée au nouveau micro-canon ECM-M1, celle-ci permet une transmission directe de l’audio numérique pour capturer un son d’excellente qualité sans dégradation.

Mobilité, ergonomie et connectivité uniques pour un appareil compact et léger

Avec son design compact (environ 12 cm × 7 cm × 8 cm) et sa légèreté (environ 493 g5), l’A6700 est facile à transporter. Il profite d’un écran LCD orientable et tactile et d’un menu tactile moderne et intuitif pour une utilisation sans effort. Il intègre également une molette avant personnalisable et un sélecteur pour les modes photo, vidéo et S&Q. Le système de stabilisation d’image intégré sur 5 axes offre un gain de vitesse d’obturation de 5,0 IL6 en photo, et le mode Actif7 garantit des vidéos encore plus stables.

Sur le plan de la connectique, l’appareil supporte désormais Creators’ App8 pour envoyer automatiquement photos et vidéos vers des services cloud. Sony prévoit également de publier une nouvelle version du « SDK Camera Remote » en juillet 2023, permettant les réglages et le contrôle à distance sur ce boîtier.

Conscience environnementale et accessibilité

Au cours des dix dernières années, Sony a remplacé environ 379 tonnes9 de plastique vierge par des plastiques recyclés dans les appareils photo et les caméras numériques. Les matériaux recyclés, notamment le SORPLAS10, sont activement utilisés dans le boîtier de l’appareil, réduisant l’impact environnemental sans sacrifier la durabilité ni les fonctionnalités. De plus, Sony a développé une fonction d’aide a l’utilisateur, le Lecteur d’Écran11 permettant la lecture des menus et les écrans de lecture des vidéos à haute voix afin de faciliter l’utilisation et de soutenir les activités créatives d’utilisateurs variés.

Micro-canon ECM-M1

Le ECM-M1 est le premier microphone canon au monde doté de huit modes de capture audio12 à sélectionner sur une molette. Avec quatre capsules en losange et une technologie unique de captation des faisceaux audio et de traitement numérique avancé, il offre des modes d’enregistrement audio a la directionnalité variée y compris la stéréo. Son mode ultra-directionnel cible les sons provenant de l’avant (avec un champ de 30 degrés) tout en supprimant efficacement les autres sons, en s’adaptant dynamiquement aux bruits ambiants des environs. Ce mode est idéal pour les interviews et les selfies où le sujet se trouve toujours face au micro.

Le nouveau sélecteur de mode doté d’un verrouillage permet de changer facilement et en toute sécurité de mode de capture audio. Le ECM-M1 dispose de fonctions de réduction du bruit, notamment un filtre pour réduire le bruit de fond et un filtre passe-haut pour minimiser les vibrations et autres bruits de basse fréquence. Ceux-ci sont implémentés dans le traitement numérique du signal, afin de maximiser la qualité sonore dès l’étape de l’enregistrement et de réduire le complexe travail de post-traitement. Il supporte également l’enregistrement sur 4 canaux (avec les appareils compatibles uniquement), permettant de réaliser des enregistrements de sécurité avec le mode omnidirectionnel sur les canaux 3 et 4, tandis que les canaux 1 et 2 se concentrent sur la directivité sélectionnée par l’utilisateur. Compact et léger, le ECM-M1 améliore la mobilité et permet aux créateurs de capturer un son de qualité supérieure dans des situations variées. Il suffit de le glisser dans la griffe Multi-Interface d’un appareil compatible pour gérer son alimentation et ses connexions audio, sans avoir besoin de câble ni de batterie. Connecté sur la griffe Multi-Interface d’un appareil compatible avec l’interface audio numérique intégrée, le signal audio est transféré à l’appareil sous forme numérique, sans aucune dégradation. Un simple interrupteur assure également la compatibilité avec de nombreux appareils photo et caméras via une interface analogique.

Action de cashback : « Welcome to Vlog »

Sony récompense la passion des acheteurs.euses de caméras de vlogging avec une offre de remboursement allant jusqu’à 100 CHF ! En achetant une caméra éligible jusqu’au 31.03.2024 et en s’enregistrant sur My Sony jusqu’au 15.06.2024 inclus, les client.e.s reçoivent jusqu’à CHF 100 de remboursement pour leurs achats d’accessoires. Les acheteurs.euses recevront 3 codes promotionnels par e-mail, utilisables jusqu’au 30.06.2024 pour l’achat d’objectifs et d’accessoires pour appareils photo. Le formulaire de la campagne peut être rempli au plus tôt 30 jours après l’achat et envoyé jusqu’au 31.08.2024. Le montant du remboursement sera ensuite crédité dans un délai de 28 jours. Plus d’informations sur www.sony.eu/mysony.

Prix de vente conseillés et disponibilité

Alpha 6700 Sony : CHF 1’600

Alpha 6700 Kit avec objectif SELP1650 Sony : CHF 1’700

Alpha 6700 Kit avec objectif SEL18135 Sony : CHF 2’000

Micro-canon ECM-M1 Sony : CHF 390

Disponibilité : à partir de la fin juillet 2023 chez certains détaillants Sony agréés.