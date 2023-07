Sony présente sa nouvelle génération de zoom série G II avec le nouvel objectif FE 70-200MM F4 Macro G OSS II

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le FE 70-200MM F4 Macro G OSS II est un objectif zoom au format compact et léger, intégrant en première mondiale, la prise de vue macro 1/2 avec un rapport de grossissement maximal de 0,5× sur toute sa plage focale, ce qui étend considérablement ses possibilités de prise de vue.

Sony présente le téléobjectif FE 70-200MM F4 Macro G OSS II (référence du produit SEL70200G2) qui couvre une plage focale de 70mm à 200mm avec une ouverture constante à f/4. Il est compatible avec les boîtiers de la gamme α (Alpha) plein format 35 mm en monture E et APS-C avec un coefficient multiplicateur de focale X1,5.

Le FE 70-200MM F4 Macro G OSS II est un téléobjectif compact et léger, utilisable dans des situations extrêmement variées. Il ne se contente pas de posséder un AF rapide et performant, caractéristique des objectifs G, c’est aussi le premier zoom au monde1 à offrir une capacité de macro un demi sur toute sa plage focale, avec un rapport de grossissement maximal de 0,5×2 d’un bout à l’autre. Associé à un téléconvertisseur (vendu séparément3), il permet par ailleurs la prise de vue au super téléobjectif 400 mm et offre le grossissement macro-taille réelle 1:1 à toutes les focales4.

Ce lancement marque le cinquantième objectif Sony plein format en monture E5. Depuis son tout premier objectif, Sony s’est engagé à soutenir les activités créatives des photographes et des vidéastes en réunissant les dernières technologies et en étendant sa gamme en monture E, aussi bien en plein format qu’en APS-C.

Un objectif compact et léger, offrant d’excellentes performances sur des sujets lointains ou rapprochés et compatible avec les téléconvertisseurs

Avec une longueur totale de 149 mm et un poids d’environ 794 g (sans support de trépied), le téléobjectif FE 70-200MM F4 Macro G OSS II peut être utilisé dans des situations très variées : scènes de sport, paysages, oiseaux sauvages et même macrophotographie.

Allant de 70 mm à 200 mm, cet objectif est le premier au monde1 à proposer la prise de vue macro ½2 avec un rapport de grossissement de 0,5× sur toute sa plage focale. Les lentilles asphériques avancées contribuent à une résolution et à un contraste élevé et uniforme, d’un angle à l’autre de l’image. De plus, le verre ED (dispersion extra-faible) élimine l’aberration chromatique.

Il est également compatible avec des téléconvertisseurs6 (vendus séparément3) de qualité remarquable. Avec un super-téléobjectif allant jusqu’à 400 mm (équivalent à un 600 mm en utilisant un appareil photo APS-C)4, vous pouvez capturer les sujets distants en plus grand, avec un superbe bokeh. En utilisant le doubleur SEL20TC, il est possible de prendre de véritables macrophotographies au rapport 1:1 sur toute la plage de zoom.

Autofocus rapide et excellentes performances en vidéo

Le moteur linéaire XD (dynamique extrême) exclusif de Sony améliore jusqu’à 20 %7 la réactivité de l’autofocus. La performance du suivi d’objets en mouvement est également presque doublée par rapport au modèle précédent7, afin de suivre le sujet avec une précision accrue, tandis que l’efficacité du suivi lorsque l’on zoome a également été largement améliorée8. En utilisant l’appareil haut de gamme α1, il est possible d’atteindre des rafales rapides jusqu’à 30 images par seconde.

Un nouveau réglage MODE39 a par ailleurs été ajouté au SteadyShot pour optimiser l’algorithme de correction des vibrations de l’appareil photo en mettant l’accent sur la stabilité du cadrage afin d’immortaliser des sujets en mouvement. Associé à un appareil compatible, il permet de compenser plus efficacement les vibrations de l’appareil et de filmer en toute stabilité.

Ergonomie intuitive et fiabilité supérieure pour une utilisation sereine dans les environnements hostiles

Le FE 70-200MM F4 Macro G OSS II offre une ergonomie sûre et intuitive, qui aide les photographes et les vidéastes. En plus du limiteur de plage de mise au point et de la fonction DMF permanente, qui bascule instantanément de l’AF à la mise au point manuelle, le support de trépied amovible fourni avec l’objectif offre une stabilité accrue lors des prises de vue au super-téléobjectif et en macro.

De plus, la lentille frontale est dotée d’un revêtement au fluor, qui permet de retirer facilement traces de doigts, poussières, gras et autres contaminants de sa surface. La structure résistante à la poussière et à l’humidité offre une fiabilité supplémentaire pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles10 et étend la liberté de prise de vue.

Prix et disponibilité

Le nouveau FE 70-200MM F4 Macro G OSS II sera disponible en juillet chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix de vente conseillé de CHF 2’000 TTC.