Sony annonce le nouveau TA-AN1000 – un amplificateur AV de home cinéma 8K 7.2 canaux avec le 360 Spatial Sound Mapping

Le nouvel amplificateur AV TA-AN1000 regorge de nouvelles possibilités pour une expérience immersive des films, des jeux vidéo et de la musique.

Sony annonce aujourd’hui le TA-AN1000 – le très attendu amplificateur audio-vidéo 8K 7.2 canaux avec 360 Spatial Sound Mapping. Ce nouveau modèle offre de nouvelles possibilités, notamment le mappage sonore spatialisé à 360 degrés pour offrir une expérience de visualisation immersive, et supporte les derniers formats vidéo tels que la 8K et la 4K120 pour une expérience cinématographique encore plus réaliste.

Une véritable expérience cinématographique à domicile

Le TA-AN1000 dispose de la technologie révolutionnaire 360 Spatial Sound Mapping de Sony afin d’offrir une expérience audiovisuelle réellement unique et incroyable. Le 360 Spatial Sound Mapping vient créer plusieurs enceintes fantômes1 disséminées dans la pièce, afin de créer un espace d’écoute plus large et une expérience plus authentique.

En utilisant les informations de positionnement mesurées par le système de calibration automatique Digital Cinema Auto Calibration IX (D.C.A.C. IX), plusieurs enceintes virtuelles sont générées tout autour des spectateurs : ainsi, les cinéphiles peuvent profiter des bruits de pas, des mots et même du moindre souffle comme s’ils étaient au cœur de l’action du film qu’ils regardent. Le D.C.A.C. IX, dernière technologie d’auto calibration développée par Sony, peut corriger la distance, l’angle, la pression sonore et la réponse en fréquence de chaque haut-parleur en mesurant sa position en 3D grâce au microphone de calibration fourni. Il travaille en collaboration avec la fonction Auto Phase Matching, qui aligne les phases des différentes enceintes. Ainsi, les utilisateurs peuvent compenser la position défavorable d’un haut-parleur, les délais ou les déphasages afin de s’immerger pleinement dans le film.

Avec le 360 Spatial Sound Mapping, le TA-AN1000 calcule l’installation idéale pour tout home cinéma, tout en supportant les derniers formats audio tels que le Dolby Atmos® et le DTS:X®.

Images de qualité supérieure pour les films et les jeux

Profitez des films comme jamais auparavant grâce à l’intégration du HDR10, du HLG, de Dolby Vision🄬 et, pour la première fois, de la 8K et de l’IMAX® Enhanced sur le TA-AN1000. La qualité d’image originale est parfaitement préservée afin que les cinéphiles puissent se plonger pleinement dans leurs films.

Jouer devient également plus excitant et réaliste : le TA-AN1000 supporte les derniers formats, comme la 4K120, ainsi que les fonctions Variable Refresh Rate (VRR, taux de rafraîchissement variable) et Auto Low Latency Mode (ALLM, mode de réduction de latence automatique) du HDMI 2.1, pour des mouvements plus fluides et plus nets dans des jeux plus réactifs.

Le TA-AN1000 transfère également le mappage de plage dynamique étendue Auto HDR Tone Mapping et le mode d’image automatique Auto Genre Picture Mode à destination des téléviseurs BRAVIA compatibles, afin de profiter au mieux des jeux de la PlayStation 5.

Donner vie à la musique

Grâce au 360 Reality Audio2, les utilisateurs du TA-AN1000 découvriront une nouvelle manière d’écouter, pour vivre les concerts live et les sessions de studio en totale immersion. Ils profiteront également d’une musique parfaitement conforme aux intentions de l’artiste grâce à l’audio haute résolution, pour une précision cristalline des sons. Le TA-AN1000 supporte également la lecture native en DSD (Direct Stream Digital), sans conversion : ainsi, le contenu DSD peut être savouré sans la moindre perte de qualité.

De plus, le TA-AN1000 permet d’accéder simplement aux applications musicales. Il est possible de connecter facilement des appareils intelligents à l’amplificateur en Bluetooth®, ainsi que des services tels que Spotify Connect, Chromecast3, Apple Airplay 2 et Works with Sonos4. Ainsi, il n’a jamais été aussi simple et pratique d’écouter ses artistes favoris.

Parfait avec les téléviseurs et haut-parleurs Sony

Une fois relié à un téléviseur BRAVIA doté de l’Acoustic Centre Sync5, le TA-AN1000 associe le son du téléviseur et celui du haut-parleur central pour créer une incroyable expérience de son par l’écran. Les dialogues semblent venir directement des personnages à l’écran, produisant une expérience d’immersion incroyable.

Le TA-AN1000 s’intègre aussi parfaitement au menu BRAVIA réglages rapides, permettant de changer des réglages comme le champ sonore de l’amplificateur à l’aide de la télécommande du téléviseur6. Celle-ci permet également de contrôler le volume du téléviseur, afin de régler rapidement et facilement l’appareil sans avoir besoin de plusieurs télécommandes.

L’installation du TA-AN1000 ne pourrait être plus simple grâce à son nouveau guide d’installation intuitif. Du placement des haut-parleurs à la création de zones séparées dans l’ensemble du logement, le TA-AN1000 simplifie la création d’une installation parfaite.

De plus, le TA-AN1000 peut également se connecter sans fil aux haut-parleurs optionnels de Sony, y compris les enceintes arrière sans fil SA-RS5 et SA-RS3S et les caissons de basse sans fil SA-SW5 et SA-SW37. Les caissons sans fil (SA-SW5 ou SA-SW3) ajoutera des basses riches et puissantes, tandis que les enceintes satellites arrière (SA-RS5 ou SA-RS3S) viendront décupler le réalisme du contenu en y ajoutant de la spatialisation.

Conçu en pensant au développement durable

Sony s’engage à utiliser moins de plastique dans ses produits et ses emballages. Le TA-AN1000 utilise un plastique recyclé8 spécialement conçu pour plusieurs de ses pièces, afin d’assurer des performances acoustiques remarquables même en réduisant son impact environnemental. Environ 95%9 de l’emballage est fait de papier recyclé et de matériaux basés sur du papier recyclé afin de réduire l’utilisation de plastiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Prix et disponibilité

Le TA-AN100 sera disponible à partir de mi-juin 2023 pour un prix public conseillé de CHF 1’199.00.