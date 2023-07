TikTok propose des publications de textes

Partager Facebook

Les créateurs du monde entier peuvent partager leurs histoires, poèmes, paroles de chansons et autres contenus écrits sur TikTok.



Si TikTok est principalement associé à ses vidéos courtes (trois minutes, 60 secondes ou 15 secondes), le réseau social du groupe chinois ByteDance permet également de publier des photos comme Instagram et désormais des publications de texte à la manière d’un X, le nouveau Twitter. En offrant plus de possibilités de contenu, TikTok devient une plateforme plus polyvalente, attirant ainsi un public plus large avec des intérêts variés. Les utilisateurs qui préfèrent les publications de texte pourront se sentir davantage impliqués que par le passé, ce qui contribue à la fidélisation et à l’engagement sur la plateforme.

Un porte-parole de TikTok a déclaré :

Avec les publications de texte, TikTok repousse les limites de la création de contenu pour tous, offrant un espace dédié à la créativité écrite, déjà observé dans les commentaires, les légendes et les vidéos.

Comment ça marche?

Créer une publication de texte

Lorsque la communauté accède à la page de l’appareil photo, elle peut choisir parmi trois options : photo, vidéo et texte. En sélectionnant le texte, les utilisateurs seront dirigés vers la page de création de texte où pour saisir le contenu de leur publication.

Améliorer les publications de texte

Une fois arrivé sur la page de publication, il est possible de retrouver des options familières pour personnaliser le contenu. Celles-ci incluent l’ajout de son, l’ajout d’un emplacement, la possibilité de commenter et d’autoriser les Duos, entre autres. Ces fonctionnalités rendent les publications de texte aussi dynamiques et interactives que n’importe quelle vidéo ou photo.

Les fonctionnalités TikTok avec les publications de texte