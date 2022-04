Sony présente la deuxième génération de son zoom standard professionnel G Master,le nouveau FE 24-70mm F2.8 GM II,le plus compact jamais conçu

Partager Facebook

Un nouveau venu dans la gamme d’objectifs Sony G Master plein format monture E, doté d’une conception optique et d’une technologie de motorisation AF des plus avancées de l’industrie optique actuelle.



Sony annonce le 67e objectif de sa gamme d’objectifs native Sony conçu pour les boîtiers hybrides en monture E, le très attendu FE 24-70mm F2.8 GM II (SEL2470GM2). Sony a développé ce zoom standard à f/2,8 le plus léger jamais conçu1 à l’aide de technologies optiques de pointe, afin d’offrir une définition époustouflante et un superbe bokeh caractéristiques de la gamme « G Master ». Le FE 24-70mm F2.8 GM II est un des objectifs les plus polyvalents de la gamme et a été conçu grâce aux retours d’informations des photographes, vidéastes et créateurs de contenus experts et professionnels.



Qualité d’image optimisée pour un zoom qui concurrence les focales fixes2

Le FE 24-70mm F2.8 GM II, est idéal pour un équipement professionnel compact et polyvalent, permettant de saisir des images détaillées au piqué incomparable en photo comme en vidéo. Ce nouvel objectif offre une résolution élevée sur l’ensemble du champ, dès la pleine ouverture à F2.8. Sa formule optique entièrement nouvelle, intègre cinq lentilles asphériques, dont deux lentilles XA (asphérique extrême) de haute précision. Elle comporte également deux lentilles en verre ED (dispersion extra-faible) et deux lentilles en verre Super ED. Conçu avec un nouveau système de mise au point à lentilles flottantes, la formule optique permet un contrôle efficace des aberrations chromatiques, de l’astigmatisme, de la distorsion et la coma, afin d’assurer une résolution maximale sur toute la plage focale et à toutes les ouvertures.



Dans toutes les circonstances de prise de vues de jour comme de nuit ou sous un éclairage difficile, le FE 24-70mm F2.8 GM II produira une image claire en réduisant efficacement le flare et les images fantômes, grâce au traitement Nano AR Coating II spécifique de Sony – qui utilise un revêtement antireflet très haut de gamme uniforme sur toute la surface de la lentille. Grace à sa nouvelle formule optique ingénieuse et son nouveau diaphragme à 11 lamelles circulaire, Le FE 24-70mm F2.8 GM II produit aussi un bokeh presque parfaitement circulaire, puissant et pure à toutes les focales.

Grâce à cette nouvelle formule optique, le FE 24-70mm F2.8 GM II propose d’excellentes performances en gros plan, avec une distance minimale de mise au point de 21 cm à la focale de 24 mm et 30 cm à 70 mm, donnant un rapport de grossissement maximal de 0,32x.



Autofocus rapide et précis

Le FE 24-70mm F2.8 GM II assure une mise au point fiable en intégrant quatre moteurs linéaires XD (extreme dynamic) exclusifs de Sony et de dernière génération, disposés sur 2 groupes à lentilles flottantes assurant un contrôle avancé de la mise au point sur les sujets en mouvement rapide et permettant le suivi autofocus sans faille du sujet en rafale jusqu’à 30 im/s3 et pendant la vidéo 4K à 120p.



Le FE 24-70mm F2.8 GM II permet un suivi autofocus du sujet au maximum des performances même en photographiant à diaphragme réel, ce qui permet dès la visée, d’étendre la profondeur de champ pour garantir la netteté des sujets mobiles en prise de vue en rafale4. Par ailleurs le suivi AF pendant un changement de focale est environ deux fois plus performant que son prédécesseur5 ce qui permet une flexibilité de plans séquences en vidéo incroyable.



Capacités optimisées pour la vidéo créative

Avec son ouverture maximale constante à f/2,8, ses performances AF surprenantes, son ergonomie polyvalente et son excellente fiabilité, le FE 24-70mm F2.8 GM II est conçu pour tous types d’utilisations en vidéo. Le fonctionnement de l’autofocus est particulièrement discret, grâce aux quatre moteurs linéaires XD et à la nouvelle conception du diaphragme. La nouvelle formule optique ingénieuse du FE 24-70mm F2.8 GM II utilisant les dernières technologies optiques, permet une compensation de la variation de focale lors du changement de mise au point (focus breathing) ainsi que du décalage de la mise au point et de l’axe optique lors du zoom, afin d’améliorer considérablement le niveau de qualité et de fluidité des séquences vidéo. Pour les plus exigeants l’objectif est compatible avec la fonction de Compensation de la Variation6 intégrée aux appareils Alpha compatibles.



Parmi les fonctions supplémentaires dédiées à la production vidéo avancée, ce nouvel objectif dispose d’une mise au point manuelle à réponse linéaire, qui garantit une excellente répétabilité de la mise au point avec une ergonomie idéale de la bague de mise au point pour des changements subtils, précis et constant. Il dispose également d’une bague d’ouverture dé-cliquable permettant de commander rapidement et facilement l’ouverture du diaphragme sans à-coup et sans un bruit, afin de réaliser des transitions de profondeur de champ en douceur. Pour finir, un réglage de la fluidité de la bague de Zoom permet une manipulation adaptée à une progressivité contrôlée lors d’une séquence vidéo avec changement de focale.



Mobilité sans égal

Conçu pour une association parfaite avec les boîtiers Hybrides compacts de la gamme Sony Alpha monture E, le FE 24-70mm F2.8 GM II est le zoom 24-70mm f/2,8 de sa catégorie le plus petit et le plus léger jamais conçu1, assurant une flexibilité et une liberté de prise de vue inédites dans les situations les plus variées. Il pèse seulement 695 grammes, environ 20 % de moins que le 24-70 mm F2.8 G Master première génération. Sa longueur a été diminuée de 16 mm et son volume général a été réduit d’environ 18 %.

Fiabilité et ergonomie améliorées

Le nouveau FE 24-70mm F2.8 GM II a été conçu grâce aux retours d’informations des photographes, vidéastes et créateurs de contenus experts et professionnels afin d’améliorer encore plus l’ergonomie et la maniabilité par rapport à son prédécesseur. Il intègre ainsi :

Sélecteur de fluidité du zoom, afin d’ajuster le couple de la bague de zoom sur Souple ou Ferme

Une nouvelle bague d’ouverture, avec sélecteur de clics et verrouillage de la position A

Deux boutons de verrouillage de l’autofocus personnalisables

Une bague de mise au point manuelle assurant une réponse directe et linéaire pour des actions fines de mise au point

Un pare-soleil conçu avec une ouverture pour accéder et régler les filtres polarisants circulaires ou de densité neutre variables (diamètre 82 mm)

Un centre de gravité reculé vers la monture afin d’améliorer la prise en main et l’utilisation intensive

La conception résistante à la poussière et à l’humidité améliorée7 apporte une fiabilité renforcée en vue d’utilisations en extérieur dans des conditions difficiles. Les touches et sélecteurs sont équipés de joints caoutchouc, et un anneau de caoutchouc scelle la monture de l’objectif au boîtier. La lentille frontale dispose également d’un revêtement au fluor déperlant, évitant les salissures, tout en facilitant le nettoyage de particules ou d’empreintes digitales déposées à la surface.



Prix et disponibilité

Le nouveau FE 24-70mm F2.8 GM II sera disponible en mai 2022 chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix de vente estimé à CHF 2’500.