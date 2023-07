Une bande-son d’Akira Yamaoka pour le survival horror Stray Soul

Partager Facebook

Jukai Studio rend hommage aux classiques du genre horrifique au sein d’une expérience moderne avec Stray Souls.

Stray Souls combine les éléments les plus appréciés des survival horror japonais avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités, dont des mécanismes de randomisation où les rencontres avec les ennemis, l’emplacement des objets, l’activité paranormale et même les conditions météorologiques changent constamment, de sorte qu’il n’y a pas deux fois le même jeu. Grâce à la technologie Metahuman et à l’Unreal Engine 5 d’Epic Games, les personnages et les environnements prennent vie de manière authentique, permettant aux joueurs de se plonger directement dans l’effroi et la consternation du récit.

Artur Łączkowski, fondateur et directeur de Jukai Studio, a déclaré :

Ce n’est un secret pour personne que nous sommes des fans inconditionnels de Silent Hill. C’est pourquoi nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le compositeur de la licence, Akira Yamaoka, pour notre jeu. Le travail de Yamaoka-san a joué un rôle essentiel dans la création du ton et de l’ambiance de Silent Hill, et nous sommes donc ravis qu’il enrichisse notre vision de ses légendaires paysages sonores. Il n’y a vraiment personne comme lui et nous sommes très honorés de l’avoir comme collaborateur créatif.

Stray Souls sortira cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. Jukai Studio détaille par ailleurs l’histoire :

Plongez dans l’esprit de Daniel, un adolescent qui hérite d’une maison de sa grand-mère dont il est séparé. Alors qu’il emménage, Daniel rencontre l’énigmatique Martha qui en sait plus sur la maison qu’il ne le pense. À la tombée de la nuit, de sombres secrets cachés dans la demeure et dans le passé de Daniel sortent de l’ombre – des secrets que Daniel ne parvient pas à déjouer…