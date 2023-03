Sony ZV-E1 – Le nouvel Hybride plein format à la croisée des mondes de la vidéo expert et du Vlog

Partager Facebook

Sony présente aujourd’hui le nouveau ZV-E1, un appareil vlog à objectifs interchangeables doté d’un capteur plein format 35 mm ultra-performant pour une expérience ultime de création de contenu. Prenant place au sommet de la gamme de boitiers dédiés au vlog, Le ZV-E1 associe la monture E de Sony1, les dernières technologies de mise au point, un rendu d’image cinématographique avec des couleurs riches et un bruit ISO réduit, grâce à une qualité d’image exemplaire en haute sensibilité. Le boîtier le plus compact et léger jamais conçu à ce jour2 offre une mobilité remarquable, tandis que son ergonomie optimisée assure aux vlogueurs une liberté créative et une polyvalence maximale.

« Le ZV-E1 a été conçu pour offrir l’expérience de création ultime aux vlogueurs qui veulent améliorer leur contenu », explique Yann Salmon Legagneur, responsable du marketing des produits et solutions d’imagerie, Sony Europe « C’est un appareil incroyable pour les créateurs qui recherchent une caméra de vlog ultime, riche de technologies IA, pour fournir le meilleur des contenus. Et c’est aussi un boîtier supplémentaire incontournable à ajouter au setup des vidéastes experts déjà équipés en Sony Alpha 7S III ou FX3 par exemple. »

Caractéristiques clés du ZV-E1 :

L’appareil vlog plein format à objectifs interchangeables le plus léger et compact au jamais conçu à ce jourii

Capteur plein format 12Mp rétro-éclairé CMOS Exmor R avec dynamique de plus de 15 IL et sensibilité élevée

Système en monture E de Sony

Processeur d’image BIONZ XR

Chipset IA 3 intégré pour une mise au point AF en temps réel tenace 4 sur une grande variété de sujets : humains, animaux, insectes, avion, train, voitures.

intégré pour une mise au point AF en temps réel tenace sur une grande variété de sujets : humains, animaux, insectes, avion, train, voitures. 4K 60p, avec mise à jour vers la 4K 120p 5

Réglage vlog cinématographique 6 avec le rendu S-Cinetone

avec le rendu S-Cinetone Stabilisation d’image intégrée sur 5 axes et mode de stabilisation actif dynamique v

Cadrage auto-basé sur l’IA 7 et stabilisateur de cadrage viii

et stabilisateur de cadrage S-Gamut3.Cine/S-Log3 et S-Gamut3/S-Log3

Fonction de compensation de la variation 8

Mode Vlog « présentation de produit 9 » et Touche « Bokeh »

» et Touche « Bokeh » Micro digital intelligent à trois capsules avec directivité variable

Écran LCD tactile orientable pour une visualisation confortable

Connectivité pour smartphone simple et stable

Streaming via USB en 4K 30p et Full HD 60p

Conçu en pensant au développement durable

Imagerie expressive qui met le sujet en valeur

Le ZV-E1 est un appareil dédié autant à la vidéo expert qu’au vlog. Il est équipé d’un capteur CMOS plein format rétro-éclairé Exmor R d’environ 12,1 mégapixels effectifs qui associe sensibilité élevée, bruit réduit et superbe bokeh.

Avec une puissance de traitement jusqu’à 8 fois10 plus élevée que ses prédécesseurs, le processeur d’image BIONZ XR améliore fortement la performance en basse lumière, le rendu des dégradés, la reproduction des couleurs, les performances de gestion du bruit, et plus encore. Le volume de données élevé généré par le capteur peut être traité en temps réel, même en filmant en 4K (QFHD : 3840 x 2160) à 120p11. Le processeur BIONZ XR contribue aussi notablement à l’amélioration de la vitesse et de la précision de l’AF.

La vidéo 4K (QFHD) peut être enregistrée grâce à la lecture complète des pixels du capteur en 10 bits 4:2:2, sans nécessiter de pixel binning. Ainsi, tous les avantages du rendu d’image du plein format sont disponibles en vidéo, tout en fournissant des enregistrements 4K en résolution élevée, sans moiré ni crénelage.

Les utilisateurs peuvent filmer en 4K 60p, et activer la 4K 120p via le Creators’ Cloud, offrant une qualité d’image extraordinairement fluide jusqu’au ralenti 5x12. En lisant directement la vidéo ralentie ou accélérée du mode S&Q13 enregistrée au format XAVC S-I à 60p, le débit maximal de 600 Mbps (4 :2 :2 10 bits, H.264, All-I)14 offre une qualité d’image remarquable. Avec la mise à jour et en utilisant le format XAVC S, la vidéo en définition Full HD peut être capturée jusqu’à 240 ips15, permettant un ralenti jusqu’à 10x pour dévoiler une vision inédite des sports dynamiques et d’autres types d’actions.

La plage dynamique de plus de 15 IL16 permet de capturer des images au rendu naturel dans des situations d’éclairage très variées, sans perdre de détails dans les hautes lumières, ni dans les ombres. La plage de sensibilité standard s’étend de 80 à 102 400 ISO en photo comme en vidéo. La plage étendue va de 40 à 409 600 ISO en photo et de 80 à 409 600 ISO en vidéo.

Concrétisez vos ambitions cinématographiques

Le ZV-E1 peut créer des contenus uniques grâce aux réglages de vlog cinématographiques17 – une manière intuitive de créer des scènes dignes d’un long-métrage. En choisissant le rendu et l’ambiance appropriés18, il est très simple de créer des clips cinématographiques pour son vlog, parfaitement adaptés à la scène et à l’intention créative. Les réglages de vlog cinématographiques comportent des « rendus »19 offrant des tons moyens naturels, des couleurs douces et des hautes lumières délicates essentielles au rendu cinématographique et à l’élégance des tons chairs, ainsi que des « ambiances »20 qui mettent en valeur des couleurs spécifiques, et la vitesse de transition AF21 qui détermine la réactivité du passage de l’AF d’un sujet à un autre. La sensation cinématographique est également renforcée par la cadence d’acquisition à 24 ips22 et le format large cinémascope (2.35 :1)23 avec des bandes noires en haut et en bas de l’image.

Pour un rendu réellement cinématographique, le ZV-E1 propose le profil d’image S-Cinetone. Basé sur les technologies de la gamme cinéma de Sony, le S-Cinetone offre les tons moyens naturels essentiels pour des peaux au naturel, afin de donner une esthétique cinématographique.

Un choix de nouveaux rendus créatifs permet de créer facilement des rendus intéressants en photo comme en vidéo, directement dans l’appareil. Dix rendus créatifs sont disponibles dans les préréglages, que vous pouvez utiliser tels quels ou personnaliser. Le nouveau « mon style créatif24 » permet par ailleurs de filmer en mode auto intelligent ou en mode scène, des icônes sur l’écran tactile permettant de régler facilement le bokeh de l’arrière-plan, la luminosité et la tonalité des couleurs, ainsi que de sélectionner un rendu créatif.

IA et technologies de pointe pour une qualité de mise au point sans faille

L’AF à reconnaissance en temps réel utilise une unité de traitement par intelligence artificielle innovante qui se sert des données de forme du sujet pour reconnaître les mouvements avec précision (la technologie d’estimation de la position humaine utilise l’apprentissage des formes et des postures humaines pour reconnaître précisément non seulement les yeux, mais également la position de la tête et du corps, permettant d’accrocher et de suivre un sujet qui tourne le dos à l’appareil. L’unité de traitement IA peut même distinguer plusieurs individus ayant des poses différentes, et la reconnaissance de visages individuels a également été améliorée afin d’assurer la fiabilité du suivi même dans des conditions difficiles, comme lorsque le visage du sujet est penché, à l’ombre ou à contre-jour). En plus des humains et des animaux25, l’unité de traitement IA permet maintenant de reconnaître les oiseaux26, les insectes, les voitures/trains et les avions27, offrant une flexibilité et une fiabilité encore améliorées, aussi bien en photo qu’en vidéo.

Le ZV-E1 dispose du suivi en temps réel par IA4, qui peut être activé en spécifiant le sujet et en pressant le déclencheur à mi-course. L’appareil suit alors automatiquement le sujet, laissant l’utilisateur libre de se concentrer sur le cadrage et la composition. Le nouvel appareil dispose de l’AF Fast Hybrid, pour une acquisition rapide et un suivi tenace, ainsi que de réglages AF détaillés pour optimiser la précision et le contrôle.

Un système de stabilisation compact doté de capteurs gyroscopiques précis et d’algorithmes optimisés offre jusqu’à 5 vitesses28 de stabilisation pour aider à exploiter pleinement le potentiel de qualité d’images du ZV-E1. Les vibrations de l’appareil sont détectées et corrigées efficacement sur 5 axes29 et la stabilisation d’images intégrée au boîtier est efficace avec une grande variété d’objectifs, y compris des optiques en monture E dépourvues de stabilisation optique.

La stabilisation avec mode actif dynamique30 est environ 30 % plus efficace que le mode actif31 des modèles précédents. Il est ainsi plus facile que jamais de réaliser des clips fluides et stables tout en bougeant rapidement pour une expression audacieuse et dynamique.

Autre fonction étonnante du ZV-E1 : le cadrage auto basé sur l’IA en vidéo32, idéal pour enregistrer des interviews, des performances musicales, des présentations culinaires et plus encore. Utilisant une technologie de reconnaissance du sujet basée sur l’IA, la fonction cadrage auto recadre automatiquement l’image afin de maintenir le sujet dans une position optimale tout en filmant. Même sans déplacer la caméra, le cadrage s’ajuste en continu pour suivre le sujet en douceur, ce qui simplifie énormément le travail en solo. Le sujet à suivre peut être choisi facilement grâce à l’écran tactile de l’appareil ou à l’application Creator’s App sur un smartphone.

La compensation de la variation33 élimine les décalages de l’image durant la mise au point, maintenant un champ de vision constant pour permettre des effets de mise au point fluides et spectaculaires. L’appareil propose également la reconnaissance multiple de visages34 qui optimise automatiquement le bokeh et la mise au point sur plusieurs visages connus lors de photos de groupes. Elle permet d’éviter que, par exemple, seuls les visages du premier rang soient nets, ceux du fond étant flous.

Le ZV-E1 offre également un stabilisateur de cadrage34 qui fixe la position du sujet dans le cadre. La technologie avancée de reconnaissance du sujet par IA est associée au mode actif dynamique de la stabilisation d’image intégrée pour maintenir le sujet là où vous le voulez dans le cadre, avec fluidité et stabilité, même en filmant à main levée : il est ainsi possible de créer des vidéos expressives, comme celles où vous suivez un sujet tout en parlant ou lui tourner autour, en toute fluidité.

Sur le ZV-E1, les tons chairs sont optimisés séparément pour les photos et les vidéos : ainsi, la peau est naturelle et superbe, que vous fassiez des selfies ou tourniez un vlog. Il dispose également d’un bouton Bokeh, qui permet d’améliorer le bokeh de l’arrière-plan d’une seule touche35 et une fonction d’adoucissement de la peau en vidéo36.

Bien entendu, il dispose aussi de la fonction de présentation de produit37, qui permet à la mise au point de passer sans faille du visage du présentateur à un produit tenu face à l’objectif et inversement.

Zoom fluide, simple et polyvalent

Le ZV-E1 offre à ses utilisateurs un contrôle créatif du zoom38. Le levier de zoom situé en haut de la poignée ne contrôle pas seulement les objectifs à zoom motorisé compatibles ; il permet également d’utiliser le zoom Clear Image pour réduire la dégradation de l’image avec les zooms manuels et les focales fixes. Le nombre d’objectifs nécessaires est ainsi réduit pour de nombreux projets.

L’AF à reconnaissance en temps réel, le suivi en temps réel et les réglages de zones de mise au point restent actifs en utilisant le zoom numérique ou le zoom Clear Image, ce qui permet de profiter pleinement de la précision et de la réactivité du système AF à corrélation de phase de l’appareil, même en utilisant le zoom numérique.

Contrôlez le temps pour capturer des instants et des situations inoubliables

La création de time-lapse dans l’appareil est une excellente fonction pour enregistrer des séquences telles que le mouvement des nuages, des gens, des villes et d’autres sujets évoluant lentement avec une expression unique. L’intervalle de prise de vue39 peut être réglé de 1 seconde à 60 secondes, permettant de compresser les actions lentes pour en faire de superbes séquences en time-lapse.

Audio avancé pour un contenu de vlog saisissant

Le ZV-E1 intègre un microphone à 3 capsules de qualité supérieure, avec une directivité variable qui permet de capturer un son clair en extérieur, lorsque le vent et le bruit environnants peuvent être un problème. Il est livré avec un coupe-vent qui peut réduire notablement le souffle en filmant en extérieur par temps venteux. Les réglages de directivité auto40, avant41, omnidirectionnel42 et arrière43 sont disponibles afin de répondre à des situations diverses, et la direction change automatiquement selon la reconnaissance des visages pour réaliser facilement des enregistrements optimaux.

L’appareil dispose également d’une griffe Multi Interface (MI) avec interface audio numérique, ainsi que de jacks micro et casque pour étendre les possibilités audio.

Optimisation de l’édition pour transmettre l’intention du créateur

Le ZV-E1 propose des modes d’enregistrement vidéo avancés : la lecture rapide et la capacité à traiter un volume de données élevé du capteur d’image plein format permettent de filmer en 4K sans pixel binning, et un large choix de formats d’enregistrement assure une qualité d’image grandement améliorée et une édition flexible et efficace en post-production.

Le ZV-E1 peut enregistrer la vidéo en interne en 4:2:2 sur 10 bits avec une compression Long GOP ou All Intra (All-I)44, et le format XAVC HS45 avec le codec MPEG-H HEVC/H.265 offre une efficacité presque doublée.

Cet appareil de vlog propose également l’ISO flexible, qui peut être réglée sur AUTO ou manuellement de 640 à 102 400 (160 et 409 600 en mode ISO étendu), et les profils d’image avec possibilité d’appliquer une LUT pour créer un rendu spécifique en filmant dans d’autres modes que les Log préréglés.

Conçu pour vloguer facilement et sans difficultés

Le ZV-E1 a été conçu pour une utilisation facile, avec un écran LCD orientable articulé latéralement qui permet de visualiser et de contrôler les fonctions du bout du doigt pendant l’enregistrement. La poignée et la disposition des commandes d’enregistrement et de réglage sont optimisées pour les vlogs.

Fonctions pour des tournages pratiques et sereins

Le nouvel appareil de vlog dispose d’une alimentation continue pour des tournages de longue durée avec la batterie Z haute capacité de Sony, ainsi que l’USB PD (Power Delivery, alimentation par USB) supportant un chargement rapide46. Pour renforcer la performance de l’alimentation, le processeur de traitement d’image, le capteur d’image et les circuits associés ont été conçus de manière à maximiser les économies d’énergie, quelles que soient les conditions de prise de vue.

Compact et léger, extraordinairement mobile

Le ZV-E1 est l’appareil de vlog doté d’un capteur CMOS plein format et d’objectifs interchangeables le plus compact et léger au monde47. Sa mobilité extraordinaire offre aux vlogueurs des capacités d’expression créative inédites.

Le ZV-E1 est conçu pour résister à la poussière et à l’humidité48. Il peut même être utilisé d’une seule main grâce à la poignée de prise de vue avec télécommande (GP-VPT2BT)49.

Connexion facile à un smartphone et au Creators’ Cloud

Les créateurs peuvent se connecter et partager du contenu facilement grâce à la nouvelle plate-forme Creator’s Cloud50 de Sony et à la connexion facile à un smartphone. Les marques de prise de vue51 permettent d’identifier des sections des vidéos tournées afin de transférer des clips de 15, 30 ou 60 secondes52 vers un smartphone et de les publier rapidement sur un réseau social.

L’application Creator’s App permet de contrôler le ZV-E1 depuis un smartphone et d’y transférer les photos et les vidéos prises sur l’appareil. Elle permet également de surveiller l’état de la batterie et de la carte mémoire depuis le smartphone, ainsi que de régler les dates et les noms dans l’appareil selon les besoins. Creator’s App propose également un moyen simple de mettre à jour le logiciel de l’appareil.

Montage avancé

Le ZV-E1 enregistre les métadonnées de stabilisation d’image et d’orientation de l’appareil, ce qui peut s’avérer utile lors de l’édition dans le logiciel gratuit Catalyst Browse, le logiciel payant Catalyst Prepare53 ou sa version plug-in54 : les utilisateurs peuvent ainsi stabiliser la vidéo rapidement et précisément lors du montage. La correction du « breathing » (variation de champ lors de la mise au point) peut également être appliquée au montage.

Diffusion en direct haute qualité

Diffusez un contenu de qualité maximale en direct en reliant le ZV-E1 en USB à un ordinateur ou un smartphone55 : il peut fonctionner comme une webcam 4K (2160p), portant ainsi les réunions en ligne, les événements en direct et même les simples conversations avec la famille et les amis vers de nouveaux sommets créatifs.

Conçu en pensant au développement durable

En plus de l’engagement de Sony pour un futur durable grâce à ses initiatives globales comme Road to Zero et l’objectif d’énergies renouvelables en 2030, le ZV-E1 a été spécialement conçu en pensant au développement durable.

Le coupe-vent de l’appareil utilise des fibres56 faites à partir de bouteilles de PET recyclées57 afin de réduire l’impact environnemental de Sony sans compromettre la fonctionnalité.

L’emballage du ZV-E1 fait par ailleurs preuve de conscience écologique : dépourvu de plastiques, il utilise le « mélange exclusif de matériaux » de Sony (bambou, canne à sucre et papier recyclé) pour être entièrement recyclable. Les sachets des produits sont quant à eux faits de toile végétale non tissée58 pour réduire l’empreinte environnementale de Sony.

Par ailleurs, le ZV-E1 intègre de nouvelles fonctions d’accessibilité qui simplifient son utilisation de plusieurs manières, notamment une fonction de lecture d’écran pour les malvoyants59. Les fonctions d’accessibilité permettent à tout le monde de profiter de la prise de vue et de la lecture sur le ZV-E1.

Prix et disponibilité

Le nouveau ZV-E1 sera disponible fin avril 2023 chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix de vente estimé à CHF 2’700 boitier nu et de CHF 3’000 en version kit avec le FE 28-60mm F4-5,6.