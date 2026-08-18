Avis – Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : un écran 13 pouces 3,5K à 144 Hz taillé pour travailler

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Le grand écran LCD 13 pouces de la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 mise sur une définition 3,5K et un rafraîchissement à 144 Hz. Un format pensé pour le multitâche, la prise de notes et la bureautique, tout en restant agréable pour les films et séries.

Avec son grand écran de 13 pouces, son stylet fourni et la possibilité d’ajouter un clavier détachable, la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 cherche clairement à dépasser le simple statut de tablette multimédia. Le constructeur chinois la présente comme une machine polyvalente, suffisamment légère pour suivre les utilisateurs toute la journée et assez performante pour assurer prise de notes, navigation web, multitâche, visioconférences et divertissement.

Sur le papier, la formule paraît séduisante : écran 3,5K à 144 Hz, Snapdragon 8s Gen 4, batterie de 10 200 mAh, stockage extensible par microSD et stylet inclus.

Mais avec un tarif conseillé débutant à CHF 479.-, ou CHF 633.- avec clavier pour profiter pleinement de son potentiel productif, cette Idea Tab Pro Gen 2 doit également démontrer qu’elle offre un rapport qualité-prix suffisamment convaincant face aux nombreuses tablettes Android et aux ordinateurs portables abordables.

Une tablette Lenovo pensée comme un ordinateur portable léger

Le positionnement de l’Idea Tab Pro Gen 2 apparaît immédiatement. Lenovo ne cherche pas uniquement à proposer une grande tablette pour regarder Netflix sur le canapé. Le fabricant veut en faire un véritable outil de travail mobile.

L’ajout d’un clavier détachable transforme rapidement la tablette en une sorte de petit ordinateur portable, tandis que le stylet fourni permet de prendre des notes manuscrites, dessiner ou annoter des documents.

Cette formule vise tout particulièrement les étudiants. La tablette reste suffisamment fine et légère pour trouver facilement sa place dans un sac à dos, tout en offrant un écran assez vaste pour travailler confortablement sur plusieurs applications.

Le clavier devient presque indispensable pour ceux qui envisagent de rédiger régulièrement des cours, rapports ou longs documents. La saisie prolongée est naturellement beaucoup plus confortable qu’avec le clavier virtuel affiché à l’écran.

Un design premium qui dépasse son positionnement milieu de gamme

Lenovo commercialise des tablettes depuis de nombreuses années et couvre désormais pratiquement tous les segments, des modèles abordables aux appareils beaucoup plus haut de gamme.

L’Idea Tab Pro Gen 2 se positionne au milieu de cette gamme. Pourtant, son apparence donne parfois l’impression d’utiliser un produit plus coûteux.

Le châssis métallique, vraisemblablement en aluminium, offre une belle sensation en main. Les finitions sont soignées, la couleur grise de notre modèle est élégante et le logo Lenovo brillant renforce discrètement l’impression de qualité.

La certification IP52 offre également une certaine protection contre la poussière et les projections d’eau. Il ne s’agit évidemment pas d’une tablette conçue pour être immergée, mais cette résistance supplémentaire reste appréciable pour un appareil destiné à être transporté quotidiennement.

Un écran 13 pouces 3,5K particulièrement agréable

L’écran constitue l’un des principaux arguments de cette Lenovo Idea Tab Pro Gen 2.

La diagonale passe de 12,7 pouces sur la génération précédente à 13 pouces. La différence paraît légère sur le papier, mais cette grande surface d’affichage est particulièrement adaptée à la productivité.

La dalle repose sur une technologie LCD et non AMOLED. On aurait évidemment apprécié un écran OLED à ce niveau de prix, notamment pour profiter de noirs plus profonds et d’un contraste supérieur.

Cela ne signifie pas pour autant que l’affichage soit décevant. Bien au contraire.

La définition 3,5K offre une excellente finesse, les textes restent nets et les images conservent beaucoup de détails, même lorsqu’on les agrandit. Les couleurs sont plaisantes et l’écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, apportant une grande fluidité lors du défilement des pages web, des menus et des différentes applications.

La luminosité maximale annoncée atteint 800 nits, une valeur confortable pour une utilisation dans de nombreuses conditions.

Le format 16:10 favorise la productivité

Lenovo conserve un ratio d’affichage 16:10, identique à celui du modèle précédent.

Ce format légèrement allongé fonctionne particulièrement bien pour la navigation web, la bureautique et le multitâche. Il permet d’afficher plusieurs applications simultanément et laisse suffisamment d’espace vertical pour consulter des documents ou parcourir des pages Internet.

La tablette prend naturellement en charge le partage d’écran, mais permet également d’utiliser des fenêtres flottantes. Une application peut ainsi apparaître dans une petite fenêtre superposée à une autre, ce qui facilite certaines tâches multitâches.

Le grand écran se montre également très agréable pour lire des livres numériques ou consulter des magazines.

Pour les films et séries, l’expérience reste confortable, même si le ratio 16:10 entraîne parfois l’apparition de bandes noires selon le format du contenu.

Plus légère malgré son écran légèrement plus grand

La deuxième génération évolue assez peu visuellement par rapport à la première Idea Tab Pro. Le principal changement esthétique se situe au niveau du module photographique arrière, désormais ovale plutôt que rectangulaire.

Lenovo a en revanche réussi à diminuer le poids.

Avec 598 grammes, l’Idea Tab Pro Gen 2 perd environ 22 grammes par rapport à son prédécesseur. Ce gain paraît modeste, mais il contribue à rendre l’appareil plus agréable lors d’une utilisation prolongée à la main.

Ses dimensions avoisinent 19 × 29 cm pour seulement 6 mm d’épaisseur. Malgré son grand écran, elle conserve donc un profil relativement fin.

Snapdragon 8s Gen 4 : un important gain de performances

L’une des plus grandes évolutions techniques se trouve à l’intérieur.

Lenovo abandonne le MediaTek Dimensity 8300 de la première Idea Tab Pro au profit du Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.

Ce processeur n’est pas la puce mobile la plus puissante du marché, mais il dispose largement des ressources nécessaires pour les usages auxquels cette tablette est destinée.

Dans la pratique, l’Idea Tab Pro Gen 2 se montre rapide et fluide. Les applications s’ouvrent rapidement, les transitions entre plusieurs logiciels sont instantanées et nous n’avons observé aucun ralentissement gênant pendant notre utilisation.

Le Snapdragon apporte également davantage de confort dans les applications exigeantes, les jeux et le multitâche intensif.

Pour un étudiant ou un utilisateur cherchant principalement une tablette destinée à la bureautique, à la navigation, au multimédia et à quelques tâches créatives, les performances apparaissent largement suffisantes.

Des caméras fonctionnelles, sans plus

Comme souvent avec les tablettes, la photographie ne constitue clairement pas la priorité.

L’Idea Tab Pro Gen 2 embarque un appareil photo arrière de 13 mégapixels. Il peut dépanner pour numériser un document ou capturer rapidement une image, mais personne ne devrait acheter cette tablette pour ses qualités photographiques.

À l’avant, Lenovo utilise une caméra de 8 mégapixels destinée principalement aux appels vidéo, aux visioconférences et aux cours à distance.

La qualité reste correcte pour ces usages, mais manque de précision. Elle remplit donc sa mission sans constituer un véritable point fort.

Quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos

La partie audio se montre nettement plus convaincante.

Lenovo intègre quatre haut-parleurs JBL avec prise en charge de Dolby Atmos. La restitution est claire et suffisamment puissante pour regarder des films, suivre des vidéos YouTube ou écouter de la musique sans nécessairement utiliser un casque.

Même lorsque le volume augmente, le rendu reste globalement propre.

Associés au grand écran 13 pouces, ces haut-parleurs renforcent l’intérêt de l’Idea Tab Pro Gen 2 comme appareil multimédia lorsque la journée de travail ou les cours sont terminés.

Android 16 et ZUI : une expérience agréable mais trop de logiciels préinstallés

La tablette fonctionne sous Android 16, accompagné de la surcouche Lenovo ZUI.

L’interface reste relativement épurée, intuitive et simple à prendre en main. Lenovo n’alourdit pas excessivement Android avec des modifications inutiles.

Le constructeur se montre en revanche beaucoup moins discret concernant les applications préinstallées.

De nombreux logiciels et jeux sont présents dès le premier démarrage. Cette accumulation de bloatwares rappelle certaines pratiques rencontrées sur les smartphones Motorola, marque appartenant au même groupe que Lenovo.

Plus agaçant encore, certaines mises à jour de l’appareil présentent de nouvelles recommandations d’applications, parfois déjà sélectionnées pour l’installation. Il faut donc rester attentif afin d’éviter de récupérer des logiciels dont on n’a jamais fait la demande.

Seulement deux grandes mises à jour Android : le véritable problème

Le principal défaut de l’Idea Tab Pro Gen 2 concerne néanmoins sa politique de mises à jour.

Livrée avec Android 16, la tablette devrait recevoir Android 17 puis Android 18. Autrement dit, Lenovo ne garantit que deux générations supplémentaires du système d’exploitation.

Pour une tablette de cette catégorie tarifaire, cette durée paraît insuffisante.

Les correctifs de sécurité seront proposés pendant quatre ans, avec une couverture annoncée jusqu’en mai 2030 selon le calendrier actuel de Lenovo. Mais les nouvelles versions d’Android devraient s’arrêter dès 2028.

Cette politique réduit sensiblement l’intérêt à long terme de l’appareil. Une tablette équipée d’un processeur suffisamment performant et d’une batterie conçue pour durer plusieurs années devrait logiquement profiter d’un support logiciel comparable.

C’est d’autant plus regrettable que les étudiants, précisément ciblés par Lenovo, cherchent généralement à conserver ce type d’appareil pendant plusieurs années.

Pas de lecteur d’empreintes digitales

Autre absence étonnante : Lenovo ne propose aucun capteur d’empreintes digitales.

La tablette dispose bien d’un système de reconnaissance faciale, mais celui-ci ne s’est pas toujours montré parfaitement fiable pendant notre utilisation.

Une énorme batterie de 10 200 mAh

L’autonomie constitue en revanche l’un des grands points forts de l’Idea Tab Pro Gen 2.

Lenovo embarque une batterie de 10 200 mAh, soit la même capacité que sur la génération précédente. Le constructeur assure cependant avoir amélioré l’efficacité énergétique de cette nouvelle version.

Dans un usage traditionnel, la tablette peut facilement tenir plusieurs jours avant de nécessiter une recharge.

Lenovo évoque plus de 105 heures d’autonomie selon certains scénarios et annonce également une durée de vie de l’accumulateur atteignant 1 000 cycles de recharge.

Cette endurance s’accorde parfaitement avec l’usage mobile recherché. Pour les étudiants, il devient envisageable d’utiliser l’appareil pendant une longue journée de cours sans devoir constamment chercher une prise électrique.

Recharge jusqu’à 45 W

La batterie peut accepter une puissance de recharge maximale de 45 W avec un adaptateur compatible.

Il faut compter approximativement entre une heure et demie et deux heures pour passer d’une batterie vide à une charge complète.

Ce n’est pas particulièrement spectaculaire face aux systèmes de recharge extrêmement rapides disponibles sur certains smartphones, mais cela reste cohérent compte tenu de la capacité importante de l’accumulateur.

Le clavier transforme véritablement l’expérience

L’Idea Tab Pro Gen 2 fonctionne évidemment parfaitement comme tablette classique. Mais c’est lorsqu’elle est associée à son clavier que son positionnement devient réellement intéressant.

La saisie se montre nettement plus confortable, permettant de rédiger de longs textes, prendre des notes pendant un cours ou travailler sur des documents comme avec un petit ordinateur portable.

On peut travailler pendant la journée avec clavier et stylet, puis retirer les accessoires et utiliser l’écran seul pour regarder une série, naviguer sur Internet ou lire.

Le stylet est heureusement fourni

Lenovo se montre généreux avec le stylet, inclus de série avec l’Idea Tab Pro Gen 2.

L’accessoire, vse connecte facilement en Bluetooth. Il se montre réactif, précis et confortable pour prendre des notes ou dessiner.

Sa recharge s’effectue en USB-C et Lenovo annonce environ 35 heures d’autonomie.

Le stylet peut également être fixé magnétiquement à la tablette, ce qui limite les risques de le perdre pendant les déplacements.

Même si nous préférons utiliser directement nos doigts pour la navigation quotidienne, cet accessoire prend tout son sens pour les créatifs.

Il permet notamment d’écrire à la main avant de convertir automatiquement les notes manuscrites en texte numérique. La reconnaissance s’est montrée étonnamment efficace, y compris avec une écriture loin d’être parfaitement régulière.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : une vraie alternative à un ordinateur portable ?

C’est finalement la question centrale.

Associée à son clavier, l’Idea Tab Pro Gen 2 peut effectivement remplacer un ordinateur portable pour de nombreux usages: traitement de texte, navigation, visioconférences, recherches en ligne, lecture de documents, prise de notes et consommation multimédia.

Le Snapdragon 8s Gen 4 offre suffisamment de puissance, l’écran 13 pouces se montre agréable, la batterie tient longtemps et la possibilité d’utiliser un stylet apporte une flexibilité qu’un ordinateur portable classique ne possède pas toujours.

Mais la comparaison tarifaire complique le tableau.

Aujourd’hui, il est possible de trouver des ordinateurs portables corrects aux alentours de 450 à 500 CHF.-. Une fois le clavier et éventuellement la housse ajoutés, l’Idea Tab Pro Gen 2 peut coûter davantage.

Le choix dépendra donc surtout de l’usage recherché.

Verdict : excellente tablette, mais un rapport qualité-prix perfectible

Notre avis sur la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 reste finalement partagé.

D’un côté, Lenovo signe une tablette Android extrêmement polyvalente. Son grand écran 13 pouces 3,5K à 144 Hz est agréable, le Snapdragon 8s Gen 4 apporte une excellente fluidité, la batterie de 10 200 mAh permet de tenir plusieurs jours et le stylet fourni constitue un véritable avantage.

Sa construction premium, ses quatre haut-parleurs JBL, le stockage extensible jusqu’à 2 To et sa capacité à se transformer en petit ordinateur portable grâce au clavier renforcent encore son intérêt.

Pour un étudiant, le concept fonctionne particulièrement bien.

Mais deux éléments viennent sérieusement tempérer l’enthousiasme.

Le premier concerne le tarif une fois les accessoires indispensables ajoutés. Le second, et sans doute le plus gênant, reste la faible durée du support logiciel. Limiter une tablette lancée sous Android 16 à Android 18 paraît difficile à justifier sur un appareil vendu autour de 479 CHF.-.

La Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 constitue donc une excellente tablette multimédia et de productivité, particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent combiner écran tactile, stylet et clavier dans un seul appareil.

Elle devient en revanche moins évidente face à un véritable ordinateur portable lorsque l’on additionne tous les accessoires. Pour les étudiants disposant d’un budget confortable ou pour ceux qui recherchent avant tout une tablette Android puissante sans nécessairement acheter le clavier, elle reste néanmoins une proposition séduisante.

Prix de la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

La version d’entrée de gamme de la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 est annoncée à un prix conseillé de CHF 479.-, avec le stylet inclus.

La tablette existe en plusieurs configurations de mémoire et de stockage, avec notamment des versions allant jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne.

Trois coloris sont proposés : Gris lunaire, Gris nuage et Vert menthe.

Avant l’achat, il conviendra toutefois de vérifier attentivement les différentes offres proposées par les revendeurs. Certaines peuvent inclure le stylet, le clavier, une housse ou plusieurs accessoires dans le prix, ce qui peut modifier considérablement le rapport qualité-prix de cette Lenovo Idea Tab Pro Gen 2.