Le Grand Festival, le festival le plus important de Splatoon 3 sur Nintendo Switch, arrive à grands pas. Il se déroulera du 13 septembre à 2h CEST au 16 septembre à 1h59 CEST, et proposera 72 heures de festivités et de musique. Pour définir les équipes, les joueurs devront répondre à la question : « Qu’est-ce qui vous importe le plus : le passé, le présent ou le futur ? ».

Les joueurs assisteront également aux performances des trois groupes de la série Splatoon, les Tridenfer, les Calamazones et les Tenta-Cool. Pendant la première partie du festival, les trois groupes se succéderont sur trois scènes. Lors de la seconde partie, ils interpréteront ensemble leur dernier single, « Three Wishes ». Pendant les deux parties, les joueurs pourront appuyer sur les boutons directionnels pour s’exprimer quand ils le souhaitent grâce à des emotes exclusives.

Dès le début de ce festival, les matchs tricolores en 4v2v2 seront disponibles. Pendant les premières 48 heures, tous les précédents stages de la Guerre tricolore seront en rotation, dont le Canyon aux colonnes, qui était auparavant exclusif au festival dédié à la série Legend of Zelda. Dans les dernières 24 heures, le stage de match tricolore exclusif Clabousse Arena fera son apparition. Si vous parvenez à y obtenir l’Ultra Signal, les supporters de votre équipe viendront vous encourager.

En attendant le Grand Festival, M. Ours aura besoin de nouveaux employés pour le prochain événement Big Run, car les Salmonoïdes envahiront la Clabousse Arena du 7 au 9 septembre. Pour encourager tout le monde à protéger le site, des récompenses en forme d’écailles de poisson seront distribuées à tous les joueurs s’ils parviennent à collecter 700 000 000 oeufs dorés dans le monde entier au cours de l’événement.

En souvenir du Grand Festival, tous les joueurs ayant obtenu le rang « Fan » ou supérieur dans l’événement pourront prendre des photos avec n’importe lequel des trois groupes sur la scène de la Palourde géante. En plus de la pose Tridenfer pour les joueurs ayant reçu le titre « Fan », les joueurs possédant le pass d’extension de Splatoon 3 et ce titre pourront également obtenir les poses Calamazones et Tenta-Cool. Une toute nouvelle pose sera déverrouillée pour les joueurs qui obtiendront un titre supérieur à « Fan ». Les échafaudages du personnel devant la scène de la Palourde géante devraient offrir un point de vue idéal pour les photos.

Par ailleurs, deux nouvelles séries de figurines amiibo sont disponibles dès aujourd’hui, l’une représentant les Calamazones et l’autre les Tenta-Cool, telles qu’elles apparaissent dans le mode histoire de Splatoon 3 et dans le contenu téléchargeable payant, Tour de l’Ordre. Elles sont en outre accompagnées de leur propre équipement spécial et donneront aux joueurs la possibilité de prendre des photos avec elles en scannant l’amiibo.