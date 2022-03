VALKYRIE ELYSIUM™, un nouveau jeu d’action-RPG de la série VALKYRIE

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Développé par Soleil Ltd., VALKYRIE ELYSIUM s’inspire de la richesse de la mythologie nordique pour présenter une histoire originale dans un monde au bord de la destruction et rempli de dangers, théâtre de combats nerveux et haletants.

Dans cette bande-annonce, vous pourrez faire la rencontre de l’héroïne du jeu, une jeune Valkyrie que le Père de Tout, chef des dieux et de l’intégralité de la création, a chargée du destin de la planète. Elle devra affronter de nombreux ennemis et utiliser tout un arsenal d’armes et de magie, ainsi que compter sur ses alliés, pour empêcher le Ragnarök : la destruction du monde. VALKYRIE ELYSIUM reste fidèle à ses racines, notamment grâce à la musique de l’incontournable Motoi Sakuraba, mais donne aussi un nouveau tour à la série en adaptant les éléments classiques du système de combat (comme les attaques finales et les systèmes de combo) à un action-RPG. On retrouve aussi Yuya Nagai, de CyDesignation Inc, parmi les character designers du jeu.

VALKYRIE ELYSIUM sera disponible sur PS5, PS4 et STEAM cette année.