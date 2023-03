Street Of Rage 4 se met à jour avec un mode Survie, des coups coopératifs et plus de 300 améliorations

Cette revitalisation musclée du grand classique du beat’em up profite désormais de nombreuses améliorations sur PC via Steam, Good Old Games, Windows Store, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One.

Ce nouveau trailer donne un premier aperçu du contenu de cette mise à jour, et notamment des nouveaux coups coopératifs qui récompensent le jeu en équipe en infligeant de lourds dégâts aux gros bras qui polluent les bas-fonds de la ville. Découvrez également le nouveau Mode Survie Custom qui vous donne un contrôle total sur les vagues infinies d’ennemis qui déferlent depuis l’année dernière, à la sortie du contenu additionnel Mr. X Nightmare.

Les notes de patch sont disponibles ici.

La mise à jour s’accompagne d’une promotion de 50% sur le prix de base du jeu* et de son DLC, Mr. X Nightmare, sur Steam, le PlayStation Store et le Nintendo eShop. Sur Steam, il est possible de profiter de la même promotion sur le bundle qui regroupe Streets of Rage 4 et son DLC.