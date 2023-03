Terra Nil : un guide pour bien débuté et apprendre à restaurer l’écosystème

Terra Nil est un jeu de gestion écologique relaxant qui vous invite à transformer des terres désolées en écosystèmes prospères. La tâche est loin d’être aisée, mais pas de panique : le Guide du Débutant est là pour vous aider. Ce magnifique ouvrage relié en cuir contient toutes les connaissances dont vous aurez besoin pour redonner à la nature la place qui est la sienne : purifiez les sols pollués, plantez des forêts, nettoyez les océans et ne laissez aucune trace de votre passage. Voici un aperçu de ce que vous pourrez trouver dans les pages illustrées avec amour de ce superbe guide de jeu, que vous aurez toujours à vos côtés pendant l’aventure. Terra Nil sortira sur mobile (via Netflix) et PC le 28 mars.