Tout change pour Overwatch, retour sur les annonces lors du Blizzard Showcase

L’avenir d’Overwatch est là, et il est de plus en plus radieux. Overwatch Spotlight 2026 marque un nouveau chapitre audacieux pour la franchise avec la sortie d’un arc narratif totalement immersif d’un an : Le règne de la Griffe. À partir du 10 février, les joueurs pourront se lancer dans une histoire exhaustive avec de nouveaux personnages, des évènements en jeu palpitants et des mises à jour dynamiques qui évolueront au long de l’année.

10 nouveaux personnages en 2026, dont cinq qui seront lancés le 10 février Plongez dans le combat avec l’arrivée tant attendue de cinq nouveaux personnages : Domina , Emre et Mizuki , du côté de la Griffe, et les deux nouvelles recrues d’Overwatch, Anran (essai de personnage : du 5 au 10 février) et Jetpack Cat . Un personnage supplémentaire sera lancé chaque saison (2 à 6) et apportera des capacités innovantes et un gameplay captivant afin de révolutionner les combats, chacun d’eux faisant également avancer l’histoire en cours.



Évènement méta – ConquêteUne guerre de factions comme vous n'en avez jamais vu ! Alliez-vous à Overwatch ou à la Griffe pendant cinq semaines et luttez pour obtenir des récompenses, y compris 75 coffres, des modèles légendaires pour Écho, des titres inspirés de chaque faction et bien plus.