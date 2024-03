GIANTS Software se prépare pour la FarmCon 24

Partager Facebook

Annonces majeures, présentation des animateurs et aperçu des activités : l’éditeur et développeur GIANTS Software donne des nouvelles de la prochaine convention annuelle de Farming Simulator. L’événement se déroulera le week-end du 6 et 7 juillet au Fendt Forum dans la ville bavaroise de Marktoberdorf, en Allemagne. Les billets sont déjà disponibles !

Bilan de la FarmCom et de son avenir :

Alors que les participants pourront s’attendre à jouer aux derniers volets de Farming Simulator, y compris le tout nouveau Farming Simulator Kids (à venir le 26 mars), GIANTS Software promet un aperçu exclusif des nouveautés à venir. Pour cette présentation en direct, la société a annoncé une sélection de personnalités de haut rang qui monteront sur scène pour prendre la parole:

Christian Ammann (PDG, directeur R&D, producteur exécutif)

Boris Stefan (CSO, responsable de l’édition)

Manuel Leithner (Programmeur en chef du gameplay et producteur)

Stefan Maurus (programmeur du jeu et intégrateur principal)

« L’événement se tiendra au Forum Fendt, le showroom de notre partenaire de longue date, et nous sommes optimistes quant au fait d’accueillir un nombre record de visiteurs, le plus élevé depuis la toute première FarmCon, qui a eu lieu il y a presque dix ans. Avec une communauté en constante expansion, nous avons hâte d’accueillir de nombreux nouveaux fans. » déclare Christian Ammann, PDG de GIANTS Software

Farming Simulator League et activités annexes :

La FarmCon 24 couronnera également les champions du monde de la saison 5 de la Farming Simulator League. Le samedi, à partir de 16 heures, les finalistes s’affronteront sur scène pour remporter leur part d’une cagnotte de 200 000€.

Outre la scène, GIANTS Software et Fendt promettent toute une série d’activités familiales. Tandis que les jeunes fans profiteront d’un château gonflable, les visiteurs seront invités à découvrir le Forum Fendt et quelques-unes de ses machines les plus emblématiques, tel que le Fendt 700 Vario.

La FarmCon est l’événement annuel qui permet aux fans, aux modérateurs et aux influenceurs de rencontrer l’équipe et les esprits créatifs qui se cachent derrière Farming Simulator. Organisée par l’éditeur et le développeur GIANTS Software, la convention a lieu une fois par an depuis 2016.