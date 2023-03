TCL participe à la Milan Design Week 2023 pour présenter sa vision et ses technologies

Partager Facebook

TCL présentera son exposition « ELEMENTS – TCL Green Horizon » à Via Tortona pendant le Fuorisalone et exposera sa toute nouvelle gamme de produits 2023 incluant des téléviseurs Mini LED QLED, des appareils électroménagers et des appareils conceptuels.

TCL, l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale de la télévision et leader de l’électronique grand public, participera pour la première fois à la célèbre Milan Design Week 2023 au Fuorisalone du 17 au 23 avril, pour présenter son exposition inédite « ELEMENTS – TCL Green Horizon » (située à Via Tortona 14, dans le Tortona Design Distric).

Dans l’esprit de son slogan « Inspire Greatness », TCL présentera sa vision d’une technologie qui inspire la grandeur et qui rassemble les gens à travers son design industriel et esthétique, une expérience utilisateur intuitive et une fabrication durable. A travers un voyage immersif à la découverte des quatre éléments, l’exposition rappellera aux visiteurs que la nature a toujours été et reste la plus importante source d’inspiration, de créativité et d’innovation. Les visiteurs découvriront des œuvres d’art durables, des expériences interactives et des produits innovants pour imaginer un futur où nature et technologie coexistent en toute harmonie.

« Nous sommes ravis et fiers de participer pour la première fois au Fuorisalone pendant la Milan Design Week. Cette exposition inédite illustrera notre philosophie axée sur le design ainsi que notre engagement au service des consommateurs et d’une industrie plus durable », déclare Frédéric Langin, Vice President Sales et Marketing chez TCL Europe.

Pendant la semaine du design de Milan, les visiteurs pourront également découvrir la toute nouvelle gamme de produits TCL Europe 2023, notamment ses nouvelles Smart TV Mini LED et QLED et ses appareils électroménagers, ainsi que des produits conceptuels inédits.

En parallèle, TCL Europe organisera une conférence de presse physique et en ligne le 17 avril pour présenter cette gamme en avant-première.

Conférence de presse de TCL au Fuorisalone 2023 :

Date : 17 avril 2023

Heure : 18h00 (CET)

Lieu : Via Tortona 14 à Milan

Retransmission en direct sur YouTube