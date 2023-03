Dead Island 2 nous offre 15 minutes de gameplay gore à souhait

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un peu moins de deux mois avant la sortie de Dead Island 2, le studio Dambuster et Deep Silver en dévoilent davantage sur son gameplay. Cette nouvelle vidéo donne le coup d’envoi du jeu, dans le quartier de Bel Air, à Los Angeles.

Equipée d’un arsenal d’armes, au style de combat unique et brutal, nous suivons Dani qui rencontre de multiples infectés : des Zombies Standards (Contaminés, Traînards, Sprinteurs), des Variants (Contaminés Grenadiers) et des Apex (des zombies hyper mutés). Tous sont dotés de pouvoirs uniques et d’une personnalité bien à eux.

Originaire du comté de Cork en Irlande, Dani est tenace mais raisonnable. Cela lui permet d’être parfaitement adaptée à un style de combat agile. Sa mission ? Se rendre à l’Hotel Halperin.

Découvrez l’utilisation des cartes de compétences. Ces dernières améliorent les capacités et s’adaptent à votre style de jeu. Aidez Dani à se frayer un chemin dans la première partie de l’histoire !

La technique de démembrement du studio Dambuster permet de broyer des os, de trancher des zombies et de faire flamber de la chair. Dégommer des zombies n’a jamais été aussi satisfaisant.

Vous êtes infecté, mais il s’avère que vous semblez finalement immunisé. Découvrez alors ce qu’il se passe lorsque nos héros activent leur ADN corrompu et qu’ils déclenchent le mode Colère Sanguinaire.

Dead Island 2 est un jeu action-RPG à la première personne, se passant dans une version gore de Los Angeles, surnommée HELL-A. La formule unique de la série, son humour noir et son système de démembrement de zombie font leur grand retour.

Dead Island 2 sera disponible le 21 avril 2023 sur Xbox Series X, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et sur l’Epic Games Store.