Telmari sautille sur PC et Mac le 16 février

Incarnez Telmari, une jeune fille courageuse bien décidée à sauver ses précieux tournesols. Il vous faudra pour cela traverser le monde d’Agra sur plus de 100 niveaux, guidé par un compagnon félin jusqu’à votre véritable objectif : l’Arbre Démon. Ce magnifique jeu de plateforme a été soigneusement conçu pour convenir aux fans de speedrun comme aux joueurs et joueuses qui aiment résoudre les défis à leur rythme.

Uniquement équipé d’un arc et de flèches ventouses, Telmari doit coller ses projectiles aux différentes surfaces pour franchir les nombreux obstacles qui se dressent sur sa route. Facile à prendre en main, cette mécanique offre un défi certain à mesure que se complexifie l’ordonnancement des niveaux. Telmari est accompagnée d’un chat qui lui montre la voie la plus rapide et la plus simple : le battre est extrêmement satisfaisant !