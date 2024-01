Le jeu de réflexion Islands of Insight sort le 13 février 

Partager Facebook

Dans ce sublime jeu de réflexion en monde partagé, vous incarnez un Sourcier au gré d’un voyage paisible où prime l’exploration et la découverte. Profitez d’innombrables heures de jeu avec plus de 10 000 casse-tête à résoudre, à votre rythme, à travers 5 biomes uniques regorgeant de secrets à découvrir et d’environnements somptueux à explorer. Les casse-tête que vous croiserez ont été créés par les plus grands experts en la matière afin d’offrir une expérience attrayante pour les débutants comme pour les vétérans des énigmes.

Islands of Insight sortira au prix de 29,99 €.

Dans la vidéo Deep Dive récemment mise en ligne, Elyot Grant, PDG et game director chez Lunarch Studios, nous convie à la présentation d’Islands of Insight la plus détaillée à ce jour. Vous pourrez y découvrir une partie des types de casse-tête que proposera le jeu complet, ses environnements, sa progression, ainsi que son expérience de jeu globale.

« Novateur dans son principe, son gameplay et son environnement, Islands of Insight est le premier jeu de son genre », observe M. Grant. « Des centaines d’heures de réflexion vous attendent. Nous pensons qu’il s’agit de la plus grande collection de casse-tête jamais proposée par un jeu de réflexion. »

Soyez parmi les premiers à tester la démo inédite

« Il y a énormément de contenu à explorer dans Islands of Insight », souligne Carla Rylance, responsable production externe chez Behaviour Interactif. « À la veille de la sortie, nous sommes ravis de pouvoir offrir aux joueurs une autre occasion de découvrir un pan de ce monde, avec notre nouvelle démo disponible du 5 au 12 février pour le Steam Next Fest. »

Les plus impatients pourront s’inscrire sur notre site Web et recevoir un code d’accès anticipé afin de jouer à la démo avant tout le monde. Les codes d’accès anticipé seront distribués dès le 2 février. La période d’accès anticipé aura lieu du 2 au 4 février. Suivez Islands of Insight sur X pour plus d’informations.

Islands of Insight Deluxe Edition

Avis aux Sourciers désireux d’élargir leurs horizons : Islands of Insight Deluxe Edition propose quantité de cadeaux exclusifs conçus en hommage à la beauté des îles. Personnalisez en profondeur votre avatar en revêtant des créations rares laissées par les anciens avec le lot d’accessoires purs. Si vous voulez savourer la beauté des îles en dehors du jeu, des fonds d’écran exclusifs pour ordinateurs de bureau et mobiles seront aussi disponibles en téléchargement. Islands of Insight Deluxe Edition sera vendu au tarif de 39,99 €. Embarquez sans attendre dans votre aventure pour bénéficier d’une remise de 10 % sur la Deluxe Edition, du 13 (19h00) au 20 février.