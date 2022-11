Test Google Nest Wi-Fi Pro 6E

Partager Facebook

Ce nouveau routeur Google Nest Wifi Pro prend en charge le Wi-Fi 6E. Il s’agit de la version « étendue » de la norme Wi-Fi 6 qui offre jusqu’à 1 200 MHz de spectre supplémentaire. Cela se traduit par davantage de bande passante, des vitesses plus élevées et une latence réduite.

Compatible avec les normes Matter et Thread, il sera possible d’y connecter à internet les modules domotiques basse consommation tels que les capteurs de mouvement ou autres appareils fonctionnant sur batterie.

Design

La première surprise est la forme de l’appareil dès sa sortie de l’emballage. Son design totalement repensé avec ses contours ovoïdes blanc et brillant, il ne ressemble en rien aux habituelles formes carrées ou rectangulaires que l’on retrouve un peu partout. Avec sa forme de petit Wall-E, il prendra place en toute élégance dans votre intérieur sans se faire remarquer.

Sa face avant accueille une petite lumière LED bleue que vous pourrez faire disparaître via l’application Google Home. Au dos, la sobriété continue avec le classique connecteur d’alimentation, cerné par deux ports RJ45.

Mise en route

La mise en route du routeur de Google est simplissime. En effet, il vous suffit de le brancher au secteur puis à votre modem et de lancer l’application Google Home sur votre smartphone. Sur mon Pixel 6Pro, la configuration a pris une dizaine de minutes tout au plus.

Durant ce processus, vous choisirez l’emplacement de votre routeur afin de personnaliser au mieux votre réseau Wi-Fi selon vos besoins. Grâce à l’application, vous aurez la possibilité de gérer la connexion de vos invités, de donner une préférence à l’utilisation du réseau soit pour du gaming ou des visioconférences, etc. Les plus experts d’entre vous pourront également configurer à leur guise les paramètres DNS, WAN, LAN UPnP.

Utilisation au quotidien

J’ai choisi de tester ce produit en tant qu’utilisateur lambda et novice en ce qui concerne les réseaux internet. Forcé de constater que dès la mise en fonction de cet « œuf » proposé par Google, je me suis rapidement interrogé sur son utilisation. En effet, je possède un modem/routeur chez moi qui propose déjà la norme Wi-Fi (certes pas autant évoluée que le Nest Pro). Néanmoins, j’ai suivi ma logique et je l’ai banché à ma box en suivant les étapes de configuration. À ma grande surprise, je me suis retrouvé avec deux réseaux Wi-Fi différents sur lesquels je pouvais me connecter librement.

J’ai poussé ma réflexion plus loin et j’ai voulu tester la puissance du réseau émis par le produit de Google. Je suis donc sorti dans mon jardin avec mon smartphone et j’ai rapidement remarqué que je bénéficiais encore du signal Wi-Fi à près de 150 mètres alors que mon réseau initial m’avait déjà lâché.

Le commun des mortels sera peut-être comme moi agréablement surpris par cette possibilité de bénéficier d’un signal puissant malgré la distance qui sépare les deux points.

Au-delà de ces considérations géographiques, les mesures de puissance valident le fait qu’un seul appareil permet de couvrir largement un appartement de 3.5 pièces

Conclusion

J’ai particulièrement apprécié le design épuré de ce Google Nest Wi-Fi et sa simplicité de configuration. Je reste néanmoins sur ma faim quant à l’utilité d’un tel produit lorsque l’on sait que Google propose lui-même des modems Wi-Fi qui peuvent même faire office d’enceinte connectée.

Vendu en Suisse sur le Google Store à un prix de 220 CHF, il offre une alternative intéressante pour les personnes ne possédant pas de box modem/routeur et désirant avoir un réseau performant et simple d’utilisation.

Points forts

Design épuré

Facilité d’utilisation

Puissance du signal

Points faibles

Utilité à l’heure des modems/routeur combinés

Absence d’enceinte connectée

Note

6/10

Test réalisé par Olivier Praz