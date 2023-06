The 7th Guest arrive cette année sur Meta Quest 2, Meta Quest 3 et PC VR

Comme l’a judicieusement dit Bill Gates, The 7th Guest a marqué « la nouvelle norme en matière de divertissement interactif » lorsque le jeu original est sorti dans les années 90. Développé par Trilobyte et Virgin Interactive Entertainment, The 7th Guest a été un pionnier dans l’utilisation de la technologie CD-ROM. Le jeu a attiré des millions de fans grâce à ses graphismes en 3D pré-rendus, sa narration réfléchie et son utilisation de clips vidéos en live-action pour améliorer son récit.

Ce jeu plein de mystères est de retour, entièrement réinventé pour la VR et est doté de fonctionnalités supplémentaires imaginées pour produire l’expérience définitive de The 7th Guest.

« Je me souviens encore d’avoir été hypnotisé quand j’ai joué au jeu original. Tout me semblait si réel et tellement mystérieux ! Pouvoir transposer ce jeu emblématique en VR est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de partager le résultat avec tout le monde », déclare Paul van der Meer, Game Director.

A travers un gameplay VR innovant et l’intégration de séquences live-action, The 7th Guest VR invite les joueurs à vivre une narration volumétrique, dans un manoir rempli de secrets cryptiques et d’énigmes complexes, afin de percer le mystère qui entoure le propriétaire du domaine, le fabricant de jouets Henry Stauf.

Fonctionnalités principales :

Une narration volumétrique : The 7th Guest VR utilise une capture vidéo fantomatique de pointe avec des graphismes live-action en 3D et des performances de qualité qui aident à raconter une histoire viscérale et hantée.

utilise une capture vidéo fantomatique de pointe avec des graphismes live-action en 3D et des performances de qualité qui aident à raconter une histoire viscérale et hantée. Un héritage narratif : présentant l’histoire originale telle qu’elle a été écrite par Matthew J. Costello, The 7th Guest VR fait revenir des personnages comme Martine Burden, Brian Dutton, Edward et Elinor Know et bien d’autres, ainsi que des apparitions surprises.

présentant l’histoire originale telle qu’elle a été écrite par Matthew J. Costello, fait revenir des personnages comme Martine Burden, Brian Dutton, Edward et Elinor Know et bien d’autres, ainsi que des apparitions surprises. Un gameplay mélangeant puzzles et VR, conçu par des experts : de nouvelles énigmes ont été repensées pour tirer pleinement partie des possibilités technologiques de la VR. Les nombreux puzzles du manoir sont tous soigneusement connectés à l’histoire principale et utilisent des designs reconnaissables pour rendre hommage au jeu original.

de nouvelles énigmes ont été repensées pour tirer pleinement partie des possibilités technologiques de la VR. Les nombreux puzzles du manoir sont tous soigneusement connectés à l’histoire principale et utilisent des designs reconnaissables pour rendre hommage au jeu original. Des environnements dynamiques en VR : le manoir de The 7th Guest prend vie, alors que les environnements sont réalisés de la façon la plus réaliste possible, avec des graphismes hauts de gamme et des illusions d’optique alimentées par la VR. Cette approche immersive permet aux joueurs de fouiller chaque recoin du manoir hanté et de voir les changements autour d’eux à mesure qu’ils résolvent les énigmes et dévoilent des indices cachés.