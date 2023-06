The King of Fighters XIII Global Match annonce sa première beta ouverte

Le titre est actuellement en développement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. La beta ouverte se déroulera du mardi 6 juin à 4h00 au lundi 12 juin à 4h00.

KOF XIII, opus acclamé de la franchise KOF, est encore à ce jour apprécié par les fans du monde entier pour ses graphismes, mécaniques et scénarios iconiques. La version KOF XIII GM, disponible prochainement, optimise ce classique avec un jeu en ligne plus exaltant en ajoutant le rollback netcode, des lobbies et des fonctionnalités de spectateur. La beta ouverte permettra d’améliorer les fonctionnalités en ligne du jeu, et sera disponible gratuitement sans nécessiter un abonnement PlayStation Plus.

Modes disponibles :

PRACTICE MODE (uniquement en attendant les adversaires)

ONLINE MODE >︎ Lobbies >︎ Spectating

OPTIONS MODE (pour ajuster les paramètres du jeu)

CUSTOMIZE MODE

Les joueurs pourront télécharger The King of Fighters XIII Global Match Open Beta Test sur le PlayStation®︎ Store pour participer à la beta ouverte. Il est possible que le jeu ne fonctionne pas correctement durant ce test. Une connexion internet est nécessaire (pour les modes en ligne comme hors-ligne). Le mode Histoire ne sera pas disponible dans le cadre de la beta ouverte, qui ne sera accessible que durant la période indiquée. Les données de la beta ouverte ne pourront pas être transférées vers la version complète. Le contenu sera susceptible de changer.