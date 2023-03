The Caligula Effect: Overdose se date sur PS5 au travers d’un nouveau trailer

Plongez dans une sublime aventure où réalité et virtuel se confondent dans ce RPG écrit par Tadashi Satomi, le scénariste de la série Persona.

Dans le monde de Mobius, vous pouvez oublier tous les tourments et problèmes du monde réel et profiter de la vie au maximum. Mais le contentement virtuel peut-il réellement conduire au vrai bonheur ? Rejoignez les membres du « Go-Home Club » dans leur combat face au paradis artificiel qu’est Mobius et œuvrez ensemble pour rejoindre le monde réel.

Dressez-vous face au programme omniscient μ (Mu) et ses dévoués partisans, les « Ostinato Musicians », pour tenter de revenir à la réalité. Utilisez les stigmas pour augmenter vos capacités en combat, interagissez avec plus de 500 étudiants avec lesquels vous pouvez vous lier d’amitié et renforcez votre panel de compétences.

Caractéristiques :

Le monde de Mobius : Partez à la découverte de Mobius, un monde virtuel supposé être parfait où tout le monde est heureux et découvrez les secrets qui s’y cachent !

Partez à la découverte de Mobius, un monde virtuel supposé être parfait où tout le monde est heureux et découvrez les secrets qui s’y cachent ! Un maître du combat : Maîtrisez un système de combat innovant qui combine action et stratégie en utilisant les stigmas pour accroître vos capacités !

Maîtrisez un système de combat innovant qui combine action et stratégie en utilisant les stigmas pour accroître vos capacités ! La force des liens : Il y a plus de 500 élèves au sein de Mobius et chacun pourra vous conter leur histoire. Liez-vous d’amitié avec eux et augmentez votre panel de compétences.

Cette version PlayStation 5 sera disponible en édition physique le 2 juin 2023.