The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me un bref aperçu de ce qui vous attend

Annoncé pour cet automne, The Devil in Me présente de nouveaux personnages et propose une histoire terrifiante.

Lorsque l’équipe de télévision de Lonnit Entertainment reçoit un mystérieux appel d’un certain Granthem Du’Met qui leur propose de visiter une reconstitution fidèle du sanglant château de H. H. Holmes, le fondateur de la chaîne, Charlie Lonnit, voit là une occasion inespérée de sauver son émission.

L’actrice Jessie Buckley, nommée aux Oscars, incarne l’un des membres de cette équipe au destin tragique en visite dans un étrange hôtel qui se transforme bien vite en piège mortel conçu par l’esprit malade de leur hôte, Granthem Du’Met. Observés, isolés et manipulés comme des rats de laboratoire, les malheureux journalistes vont payer une addition très salée et devoir faire des choix impossibles qu’ils regretteront toute leur vie… à condition de survivre !

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me devrait sortir cet automne sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.

Vous pouvez précommander The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, disponible en Édition Standard ou Animatronic Collector, dans la boutique officielle de Bandai Namco https://bnent.eu/TDIM_Preorder ou auprès des détaillants locaux. L’Édition Animatronic Collector contient le jeu et les bonus suivants :