THE GARFIELD MOVIE débarquera le 17 juillet 2024 dans les salles suisses en cinq versions linguistiques

Il est orange, paresseux et apprécié des petits comme des grands: le chat Garfield s’apprête à faire son apparition sur le grand écran à partir du 17 juillet 2024. Depuis «Stuart Little» en 2000 et sa suite en 2002, ce sera la première fois qu’une production américaine sera présentée en cinq versions linguistiques dans les cinémas suisses. THE GARFIELD MOVIE sera projeté en français, en italien, en anglais, en suisse allemand et aussi en allemand à Zurich.

Synopsis

Garfield, le célébrissime chat qui déteste les lundis et adore les lasagnes, est sur le point de vivre une aventure déjantée dans le vaste monde. Après des retrouvailles inattendues avec son père – Vic, un chat de gouttière ébouriffé disparu depuis longtemps – Garfield et son ami le chien Odie sont contraints quitter leur vie confortable pour accompagner Vic dans une aventure hilarante aux multiples enjeux.

Dans la version originale en anglais, Garfield est doublé par Chris Pratt et Samuel L. Jackson prête sa voix marquante à son père Vic. Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein et Bowen Yang complètent la distribution.